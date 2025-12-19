До шести отключений в сутки. Какие графики действуют во всех регионах Украины 19 декабря

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в пятницу, 19 декабря, отключения продолжатся в большинстве регионов Украины, сообщает "Укрэнерго".

Киев

График отключения света в Киеве 19.12.2025

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 19.12.2025

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 19.12.2025

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 19.12.2025

Киевская область

График отключения света в Киевской области 19.12.2025

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 19.12.2025

Одесская область

В Одессе и области до сих пор действуют стабилизационные графики отключений после атаки в ночь на 13 декабря.

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 19.12.2025

Сумская область

График отключения света в Сумской области 19.12.2025

Харьковская область

График отключения света в Харьковской области 19.12.2025

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 19.12.2025

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 19.12.2025

