Что категорически нельзя делать в праздник 19 декабря, чтобы не спугнуть удачу и благополучие

В пятницу, 19 декабря, по церковному календарю христиане восточного обряда в Украине чтят святого мученика Бонифатия. По старому стилю отмечается праздник святого Николая Чудотворца.

Святой Бонифатий жил в III веке на территории Римской империи. Он был состоятельным человеком, управляющим имениями богатой римлянки Аглаи, но вел распутную и греховную жизнь, много пьянствовал. Аглая, искренне верующая женщина, отправила Бонифатия на Восток с поручением привезти мощи христианских мучеников.

Во время путешествия он стал свидетелем жестоких казней христиан в городе Тарс. Их стойкость и вера глубоко потрясли его, и Бонифатий сам принял христианство. За это он был подвергнут мучениям и казнен. Его тело доставили в Рим, где Аглая с почестями предала его земле. После этого она полностью посвятила свою жизнь служению Богу.

Традиционно в этот день принято посещать церковь, молиться святому Бонифатию об исцелении от недугов (особенно от алкоголизма) и совершать добрые дела для нуждающихся.

Что нельзя делать 19 декабря

Хлопотать по хозяйству: делать генеральную уборку, стирать, шить, вязать или гладить — можно "вымести удачу".

Выносить мусор — вместе с ним из дома может уйти семейное благополучие.

Употреблять алкоголь — распитие спиртных напитков в этот день считается серьезным грехом.

Нарушать Рождественский пост 2025: для верующих по-прежнему действует запрет на употребление мяса, яиц и молочных продуктов.

Народные приметы 12 декабря

Ясная погода — к приходу крепких морозов.

Сколько снега выпало, столько травы будет весной.

Ветер дует с севера — зима будет суровой, а если с юга — ожидается мягкая и снежная погода.

Ночью небо ясное и усыпано звездами — лето будет засушливым и жарким.

У кого именины 12 декабря

Сегодня именины отмечают Григорий, Илья и Тимофей.

Праздники и события 12 декабря

День адвокатуры в Украине

Международный день помощи бедным (International Day to Assist the Poor)

День аутсайдера (Underdog Day)

День рождения линолеума

День уродливого рождественского свитера в США

