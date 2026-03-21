Свет не будут выключать? Какое природное явление весной улучшит ситуацию с графиками

В этот период в разы увеличивается генерация на ГЭС

Сейчас ситуация в энергетике остается сложной, несмотря на уменьшение отключений. Однако некоторые природные явления весной могут оказать положительное влияние на генерацию.

Об этом экс-министр энергетики Украины (2020 год) Ольга Буславец рассказала "Телеграфу" в материале "Иначе и быть не могло". Экс-министр назвала причины отключений света и дала прогноз".

По ее словам, ситуация в энергетике Украины сейчас сложная. Однако начало весеннего паводка может увеличить генерацию.

"Она (ситуация в энергетике, — ред.) не может быть не сложной, потому что было очень много атак, много повреждений и всего прочего. Сезонное облегчение связано с потеплением, с солнцем, с началом притока воды", — объяснила энергетик.

Буславец добавила, что полноценный паводок начнется приблизительно в средине апреля, в теплую погоду — в первой декаде. Отметим, во время паводка приток воды в водохранилища растет в разы, что в свою очередь позволяет гидроэлектростанциям круглосуточно работать на максимальной мощности и производить больше энергии.

Сейчас фактически похожая ситуация с солнечными панелями генераций, которые весной повышают свою мощность. Это хорошо заметили потребители с уменьшением отключений света.

Для справки

Паводок – это повышение уровня воды в реке, вызванное обильными дождями, ливнями, интенсивным таянием снега во время оттепели или сбросами воды из водохранилищ. Он может возникать как весной, так и осенью.

Напомним, что Россия продолжает атаковать энергетику Украины даже весной, когда нет сильных морозов. Есть опасения, что таким образом россияне хотят сделать невозможным или притормозить ремонт АЭС.

