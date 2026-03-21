Світло не вимикатимуть? Яке природне явище навесні покращить ситуацію з графіками

В цей період в рази зростає генерація на ГЕС

Наразі ситуація в енергетиці залишається складною, попри зменшення відключень. Однак деякі природні явища навесні можуть позитивно вплинути на генерацію.

Про це ексміністр енергетики України (2020 рік) Ольга Буславець розповіла "Телеграфу" у матеріалі ""Інакше й бути не могло". Ексміністр назвала причини відключень світла та дала прогноз".

За її словами, ситуація в енергетиці України наразі складана. Однак початок весняного паводка може збільшити генерацію.

"Вона (ситуація в енергетиці, — ред.) не може бути не складною, тому що було дуже багато атак, багато пошкоджень і всього іншого. Сезонне полегшення пов'язане з потеплінням, з сонцем, з початком припливу води", — пояснила енергетик.

Буславець додала, що повноцінний паводок почнеться близько середини квітня, за теплої погоди — у першій декаді. Зазначимо, під час паводка приплив води до водосховищ зростає в рази, це своєю чергою дозволяє гідроелектростанціям цілодобово працювати на максимальній потужності та виробляти більше енергії.

Наразі фактично схожа ситуація з сонячними панелями генерацій, які навесні підвищують свою потужність. Це добре помітили споживачі зі зменшенням відключень світла.

Для довідки

Паводок — це підвищення рівня води в річці, спричинений рясними дощами, зливами, інтенсивним таненням снігу під час відлиги або скидами води з водосховищ. Він може виникати як навесні, так і восени.

Нагадаємо, що Росія продовжує атакувати енергетику України навіть навесні, коли немає сильних морозів. Є побоювання, що таким чином росіяни хочуть унеможливити чи гальмувати ремонт АЕС.

