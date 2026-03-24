Россия изменила тактику: чем последний обстрел отличается от предыдущих

Речь идет не только о типе оружия, которое применяют

Россия постоянно меняет тактики атак по Украине, чтобы добиться максимальной эффективности ударов. Не исключением стало и 24 марта, которое отличилось некоторыми изменениями.

Об этом сообщил советник министра обороны по технологическим направлениям обороны, эксперт по дронам и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов (Флэш). По его словам, Россия начала удары еще ночью, но атака продолжается и днем.

"Противник потратил до 40% средств поражения, подготовленных к атаке. Атака на Украину продолжается. Предполагаю, что сегодня мы увидим еще и ракеты", — говорит Бескрестнов.

Он добавляет, что 24 марта Россия перешла к тактике растяжения атаки по времени. Таким образом, враг пытается не только истощать ПВО, но и общество. Ранее "шахеды" и ракеты в большинстве своем атаковали ночью, но сейчас видно, что удары продолжаются и днем.

Что известно об атаке 24 марта

В ночь на вторник, 24 марта, Россия совершила массированную атаку на Украину: враг запустил крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160 и много ударных дронов. Есть разрушения, погибшие и раненые. Взрывы прозвучали в Запорожье, Харькове, Сумах и Шостке, Херсоне, а также Полтаве.

Повреждения зафиксированы в 11 областях Украины. По последним данным известно, что четыре человека погибли. Еще десятки человек ранены, среди них есть дети. Как сообщал президент Владимир Зеленский, в общей сложности было применено более 390 ударных дронов и 34 ракеты разных типов – баллистические, крылатые.

Последствия атаки:

В Винницкой области повреждены девять жилых домов.

Есть прямое попадание в электропоезд сообщением Слатино — Харьков. Россияне ударили FPV-дроном в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино. На месте погиб 61-летний пассажир.

В Запорожье в результате атаки загорелась АЗС. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые здания, объект промышленной инфраструктуры.

В Сумах один из вражеских дронов попал в маршрутку на выезде из города.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре 24 марта "шахед" попал в жилую многоэтажку.