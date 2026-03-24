Росія змінила тактику: чим останній обстріл відрізняється від попередніх

Йдеться не тільки про тип зброї, яку застосовують

Росія постійно змінює тактики атак по Україні, аби досягти максимальної ефективності ударів. Не виключенням стало й 24 березня, яке відзначилось деякими змінами.

Про це повідомив радник міністра оборони з технологічних напрямів оборони, експерт з дронів і радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов (Флеш). За його словами, Росія почала удари ще вночі, але атака триває й вдень.

"Противник витратив до 40 % засобів ураження, підготовлених до атаки. Атака на Україну триває. Припускаю, що сьогодні ми побачимо ще й ракети", — каже Бескрестнов.

Карта руху ворожих цілей. КАБи та Торнадо-С позначено білим пунктиром

Він додає, що 24 березня Росія перейшла до тактики розтягування атаки в часі. Таким чином ворог намагається не тільки виснажувати ППО, а й суспільство. Раніше "шахеди" та ракети здебільшого атакували вночі, але зараз видно, що удари продовжуються й вдень.

Що відомо про атаку 24 березня

У ніч на вівторок, 24 березня, Росія здійснила масовану атаку на Україну: ворог запустив крилаті ракети з бортів стратегічної авіації Ту-95МС та Ту-160 та багато ударних дронів. Є руйнування, загиблі та поранені. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Харкові, Сумах та Шостці, у Херсоні, а також Полтаві.

Наслідки ударів по Полтаві

Пошкодження зафіксовані в 11 областях України. За останніми даними відомо, що чотири людини загинули. Ще десятки людей поранені, серед них є діти. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, загалом було застосовано понад 390 ударних дронів і 34 ракети різних типів – балістичні, крилаті, керовані авіаційні.

Наслідки атаки:

На Вінниччині пошкоджено дев'ять житлових будинків.

пошкоджено дев'ять житлових будинків. Є пряме влучання в електропотяг сполученням Слатине — Харків. Росіяни вдарили FPV-дроном у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине. На місці загинув 61-річний пасажир.

Наслідки удару по поїзду

В Запоріжжі внаслідок атаки загорілася АЗС. Пошкоджено шість багатоквартирних та два приватних будинки, магазин, нежитлові будівлі, об'єкт промислової інфраструктури.

Наслідки атаки на Запоріжжя

У Сумах один з ворожих дронів влучив в маршрутку на виїзді з міста.

