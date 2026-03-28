"Паниковать рано, но..." Может ли Украина остаться без газа из-за атак России

Любые объекты энергетической инфраструктуры нуждаются в надлежащей защите и подготовке

Россия уже третий день подряд атакует объекты "Нафтогаза", на фоне чего возникают опасения по поводу перебоев с поставками и тому подобное. Кроме того, газовая инфраструктура начала подготовку к следующему отопительному сезону.

Вопрос того, действительно ли Украина может не успеть накопить нужные запасы газа до зимы, фактически не имеет конкретного ответа. Ведь, как объясняет Рябцев, очень многое зависит от атак России и подготовки инфраструктуры к этим ударам.

"Россия начинает атаковать, некоторые субъекты хозяйствования просто игнорируют возможные риски. Примером является то, что перед отопительным сезоном 2025-2026 годов объекты облэнерго были недостаточно защищены с инженерно-технического взгляда. Операторы считали, что достаточно иметь запас оборудования для обеспечения функционирования в течение сезона. Но после нескольких подряд атак на подстанции 110 кВ оказалось, что запасов недостаточно: трансформаторов нет, релейной защиты нет. Хотя профильные специалисты еще до начала сезона обращали внимание облэнерго на необходимость инженерно-технической защиты трансформаторных станций", – говорит эксперт.

Пожар после атаки на газовую инфраструктуру

По его словам, схожая ситуация вполне может повториться и с газовой инфраструктурой. Да, она проще по сравнению с электроэнергетической, но если операторы будут игнорировать потребность в инженерно-технической защите, то после очередного удара России может оказаться, что нечего добывать, нечего транспортировать или хранить. Следовательно, сейчас Украине нужно усилить защиту объектов газотранспортной и газодобывающей инфраструктуры. Этому должно способствовать, в частности, недавнее правительственное решение о возможности создания мобильных огневых групп из представителей военизированной охраны соответствующих предприятий.

"Я не хочу драматизировать ситуацию, но лучше обратить внимание на имеющуюся проблему вовремя. Если мы будем молчать и игнорировать риски повреждения такой инфраструктуры, то в конце концов можем оказаться в ситуации, когда газ есть, но нет возможности его распределить — или же его не удалось вовремя закачать в хранилище из-за повреждения насосно-компрессорного оборудования. Поэтому не стоит паниковать, но напомнить о необходимости защиты этих сооружений – стоит", – добавляет Рябцев.

Последствия атаки на газовую инфраструктуру.

Он отмечает, что также нужно понимать: любая скважина или подземное хранилище — это не объект, стоящий посреди открытого поля и имеющий вид подстанции "Укрэнерго". Скважина – это небольшой участок, как теннисный корт, засыпанный гравием, с несколькими приборами и выходами труб с арматурой за сеткой-рабицей. А подземное газовое хранилище — оно действительно подземное. Это не резервуар на поверхности, а карстовая, соляная или любая другая пещера, где под давлением хранится газ.

"Как можно повредить то, что расположено под землей? Можно вывести из строя внешнее оборудование — то, что позволяет закачивать газ и перекачивать его из хранилища. Но это уже совсем другой уровень риска, и в целом критическая угроза для самих хранилищ значительно меньше, чем для объектов электроэнергетики", — резюмирует эксперт.

Что предшествовало

Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", 28 марта произошла третья подряд атака на объекты Полтавской области. Россия три дня подряд бьет по газовой инфраструктуре.

"У нас есть болезненная потеря. Во время одной из атак погиб наш коллега — 55-летний Роман Чмихун. Он работал оператором технологических установок", — добавили в "Нафтогазе".

Сейчас на месте попаданий работают все необходимые службы и стараются как можно скорее ликвидировать последствия.

