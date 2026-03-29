Может не быть ни газа, ни тепла: экс-министр энергетики дал совет украинцам к следующей зиме

Важно подготовить место с печным отоплением на дровах или угле

Интенсивные попытки россиян уничтожить газодобывающую инфраструктуру Украины могут оставить украинцев без голубого топлива и тепла. Поэтому уже сейчас стоит задуматься о возможности временного выезда за пределы городов следующей зимой.

Немаловажным аспектом в защите критической инфраструктуры является наращивание возможностей украинской ПВО. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал экс-министр энергетики Украины Иван Плачков.

Что делать в случае перебоев с газом и теплом

По словам экс-министра, у украинцев уже есть горький опыт военных зим без света, отопления и водоснабжения в городах. Но на случай перебоев с газом нужно подготовить место с альтернативными видами отопления, где можно пожить определенный период времени.

"У нас уже есть опыт. Не было тепла, не было электроэнергии — переживали. Если не будет газа — переживем и это. Я уже несколько лет советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где традиционное печное отопление на дровах или угле. Чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики возобновят системы, и не страдать так, как в этом году", — пояснил Плачков.

Эксперт подчеркнул, что не понимает, почему обвиняли мэра Киева Виталия Кличко, когда тот призвал вывозить детей из столицы к родственникам. Ведь если есть возможность, то почему не отвезти детей и родителей на месяц-полтора за город, чтобы они не мерзли в Киеве.

"Это единственное, что я могу посоветовать людям. А для газовиков, правительства и руководства, ПВО – один ответ: тратить средства только на противовоздушную оборону. Не строить, не распылять ресурсы – только ПВО", – подчеркнул Плачков.

