Може не бути ні газу, ні тепла: ексміністр енергетики дав пораду українцям до наступної зими

Важливо підготувати місце з пічним опаленням на дровах або вугіллі

Інтенсивні спроби росіян знищити газовидобувну інфраструктуру України можуть залишити українців без блакитного палива та тепла. Саме тому вже зараз варто задуматись про можливість тимчасового виїзду за межі міст наступної зими.

Надважливим аспектом в захисті критичної інфраструктури є нарощування спроможностей української ППО. Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів ексміністр енергетики України Іван Плачков.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "Шукайте знайомих у селах": чим загрожують удари росіян по газовій інфраструктурі

Що робити у разі перебоїв з газом і теплом

За словами ексміністра, українці вже мають гіркий досвід воєнних зим без світла, опалення та водопостачання в містах. Але, на випадок перебоїв з газом, потрібно підготувати місце з альтернативними видами опалення, де можна пожити певний період часу.

"У нас вже є досвід. Не було тепла, не було електроенергії — переживали. Якщо не буде газу — переживемо і це. Я вже кілька років раджу всім українцям знаходити друзів, знайомих, родичів у селах чи районних центрах. Я не кажу про повноцінну евакуацію з Києва. Але на тиждень, на два, а може й на місяць — вивезти дітей туди, де є традиційне пічне опалення на дровах чи вугіллі. Щоб можна було перечекати критичний період, поки енергетики та газовики відновлять системи, і не страждати так, як цього року", — пояснив Плачков.

Іван Плачков

Експерт наголосив, що не розуміє, чому звинувачували мера Києва Віталія Кличка, коли той закликав вивозити дітей зі столиці до родичів. Адже, якщо є можливість, то чому не відвезти дітей і батьків на місяць-півтора за місто, щоб вони не мерзли в Києві.

"Це єдине, що я можу порадити людям. А для газовиків, уряду та керівництва ППО — одна відповідь: витрачати кошти лише на протиповітряну оборону. Не будувати, не розпорошувати ресурси — тільки ППО", — підкреслив Плачков.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можливі графіки відключень газу в Києві та на що можуть очікувати кияни в наступному опалювальному сезоні.