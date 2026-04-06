Залужный ставит "лайки" под призывами расстреливать ухилянтов. Это не первые его скандальные реакции

Рейтинг экс-главкома ненамного меньше, чем у действующего президента

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне посол Украины в Великобритании, который может стать кандидатом в президенты на следующих выборах, ставит "лайки" под публикациями в Facebook с призывами предоставить право работникам ТЦК применять оружие к так называемым ухилянтам. Ранее Залужный уже ставил положительные реакции на неоднозначные публикации.

Валерий Залужный поставил реакцию "мы вместе" на два поста кадрового военного, полковника Александра Грамарчука на псевдо "Гром". Он прокомментировал нападения на сотрудников ТЦК в ходе мер оповещения.

"Почему ухилес не был нашпигован свинцом прямо на месте", — написал в одной из публикаций "Гром".

Во втором посту Александр Грамарчук пишет, что в случае нападения на военнослужащего он "имеет право и обязанность прекратить преступные действия, применив табельное оружие на поражение". Обе публикации "лайкнул" Залужный.

Реакция Залужного

Ранее его "лайки" уже критиковали

В 2024 году Залужный якобы лайкнул пост беглого блогера Мирослава Олешко, который написал, что украинцы "заложники вечной войны". Впоследствии Олешко удалил это сообщение, но пользователи успели сделать скриншоты, на которых сохранился и сам пост и "лайк" под ним якобы поставленный с верифицированного аккаунта Залужного.

Валерий Залужный

Другой скандальный "лайк" Залужный поставил еще будучи главнокомандующим. В 2023 году он лайкнул пост в Facebook экс-советника офиса президента Алексея Арестовича. Там он написал, что "нужно менять не людей, а правила. По старым правилам, хорошие люди за несколько месяцев становятся плохими".

Что произошло во Львове и Виннице

Во Львове 2 апреля во время проверки документов насмерть зарезали военного ТЦК. 52-летний мужчина скончался от ранения в шею. Нападающего оперативно задержали, им оказался инспектор Львовской таможни, ему объявили подозрение в умышленном убийстве и заключили под стражу без права на внесение залога.

Через несколько дней, 4 апреля, в Виннице во время проверки документов мужчина внезапно достал нож и ударил двух военных из группы оповещения. Один из военных ТЦК попал в реанимацию.

Несмотря на отсутствие заявлений о планах стать главой государства, его рейтинг сравним с рейтингом действующего президента.