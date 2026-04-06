Залужний ставить "лайки" під закликами розстрілювати ухилянтів. Це не перші його скандальні реакції

Рейтинг ексголовкома не набагато менший, ніж у чинного президента

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, нині посол України у Великій Британії, який може стати кандидатом в президенти на наступних виборах, ставить лайки під публікаціями у Facebook з закликами надати право працівникам ТЦК застосовувати зброю до так званих ухилянтів. Раніше Залужний вже ставив схвальні реакції на неоднозначні публікації.

Валерій Залужний поставив реакцію "ми разом" на два пости кадрового військового, полковника Олександра Грамарчука на псевдо "Гром". Він прокоментував напади на співробітників ТЦК під час здійснення заходів оповіщення.

"Чому ухілєс не був нашпигований свинцем прямо на місці", — написав в одній з публікацій "Гром".

У другому пості Олександр Грамарчук пише, що у випадку нападу на військовослужбовця він "має право і обов’язок припинити злочинні дії, застосувавши табельну зброю на ураження". Обидві публікації "лайкнув" Залужний.

Реакція Залужного

Лайк Залужного

Раніше його "лайки" вже критикували

У 2024 році Залужний нібито лайкнув пост блогера-втікача Мирослава Олешка, який написав, що українці "заручники вічної війни". Згодом Олешко видалив цей допис, але користувачі вистигли зробити скріншоти, на яких зберігся і сам пост і вподобайка під ним, яку нібито було поставлено з верифікованого акаунта Залужного.

Валерій Залужний

Інший скандальний "лайк" Залужний поставив ще бувши головнокомандувачем. У 2023 році він лайкнув пост у Facebook ексрадника офісу президента Олексія Арестовича. Там він написав, що "потрібно змінювати не людей, а правила. За старими правилами, хороші люди за кілька місяців стають поганими".

Що сталося у Львові та Вінниці

У Львові 2 квітня під час перевірки документів на смерть зарізали військового ТЦК. 52-річний чоловік помер від поранення в шию. Нападника оперативно затримали, ним виявився інспектор Львівської митниці, йому оголосили підозру в умисному вбивстві та взяли під варту без права на внесення застави.

За кілька днів, 4 квітня, у Вінниці під час перевірки документів чоловік раптово дістав ніж і вдарив двох військових з групи оповіщення. Один з військових ТЦК потрапив у реанімацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Залужний раптово активізувався як політик. Попри відсутність заяв про плани стати главою держави, його рейтинг порівнянний з рейтингом чинного президента.