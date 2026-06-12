Гриб больше ребенка. Украинка удивила сеть интересной находкой (фото)

Такие виды в Украине встречаются не часто

Украинка удивила сеть размерами гриба, который нашла после дождя. Его едва удержал маленький ребенок.

Об этом женщина рассказала в Threads. По ее словам, гриб нашли не в лесу, а буквально на приусадебном участке возле огорода.

"Это не ИИ, это настоящий гриб, который мы нашли после дождей. У нас его называют дождевиком. Вырос такой великан, что едва уместился в детских ручках!" — говорится в сообщении.

Украинка нашла огромный гриб

Как видно на фото, гриб имеет действительно впечатляющие размеры и вес. Вероятнее всего этот гриб – это гигантский головач или гигантский дождевик. В комментариях пользователи удивились размерам находки и делились фото своих грибов после дождя. Многие рассказывали, как им удавалось увидеть огромный "дождевик".

Украинка нашла огромный гриб

Люди писали:

Прошлогодние.

Круто. У нас такие маленькие после дождя. Ну и на деревьях конечно (и маленькие, и большие).

Ого, такой большой никогда не находила, наверное в лесу эффектно смотрится.

Я находила такой. Мне было 16, я на нем стояла, и он даже не сломался.

В детстве гигантские в поле видела, а в прошлом году вырос на огороде у нас, пожарила 2 куска.

Выглядит, будто гриб нашел ребенка.

Головач гигантский. Родители находили меньший, но уже был перезрелый.

Для справки

Гриб головач – это род крупных съедобных грибов из семейства шампиньонных. В народе их часто называют "дождевиками". Они имеют шаровидную или яйцевидную форму без четко выраженной ножки. Некоторые виды, например, гигантский головач, могут достигать гигантских размеров (диаметром до 50 см и более) и весить от 1 до 25 кг.

Гриб головач

В Украине есть:

головач гигантский (дождевик гигантский) — встречается нечасто, преимущественно на лесных полянах, лугах и в садах.

головач мешковидный и головач продолговатый – меньшие по размеру грибы.

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