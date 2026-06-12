"Совсем подурели". Украинка удивила ценой на окрошку в Одессе (видео)

Блюдо отличается от классического варианта

В Одессе в одном из популярных заведений продают окрошку почти за 2000 грн за порцию. Вместо колбасы или курятины в блюдо кладут деликатес.

Об этом рассказала украинка в видео. По ее словам, порция окрошки с мясом краба стоит 1950 грн.

Такие цены имеет заведение IKEDA Aqua Kitchen Studio. В меню сказано, что блюдо готовится на кефире с королевским крабом. Также в нее входит свежий огурец, редис, куриное яйцо, горчица, белый хрен, перепелиное яйцо, минеральная вода, зеленый лук и укроп. Блюдо подают отдельно с заливкой, которую нужно добавить перед употреблением.

Интересно, что обычная окрошка, а именно с индейкой стоит – 290 грн за порцию. То есть почти в 7 раз дешевле.

Окрошка за 1950 грн

Какие цены на обычную окрошку

По словам автора видео, окрошка имеет насыщенный и довольно странный вкус. Ведь мясо краба не похоже на привычные ингредиенты для этого блюда.

В комментариях под видео пользователи были удивлены ценой блюда. Многие писали, что дешевле приготовить дома или выбрать классический вариант. Люди писали:

Идите в "Пузатую хату". Там по пятьдесят.

Серьезно, 1900 за крошку? Это холодный суп, а не деликатес. Одесса совсем с ума сошла на ценах.

За 1900 год можно три ведра окрошки приготовить со всем домашним и на говядине.

Это окрошка с королевским крабом 1950 грн, обычная окрошка в этом же заведении 290 грн.

Напомним, что при отправке товара или посылок по почте важно указывать правильную оценку стоимости. Ведь именно по ней будут возмещать деньги клиентам, если с посылкой что-нибудь случится.

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