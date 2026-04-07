Юлия Тимошенко: Закон о цифровизации исполнительных производств – преступление против каждого украинца

Фракция "Батькивщина" голосовала против законопроекта №14005 по упрощению цифровизации исполнительных производств, поскольку он является преступлением против каждого украинца и открывает возможность частным исполнителям блокировать банковские счета и имущество, а также лишать украинцев единого жилья за минимальные долги.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко просила коллег не поддерживать законопроект, который четыре раза уже был провален в сессионном зале и который монобольшинство упорно "протягивало" в парламенте.

Она объяснила, что жертвой этого законопроекта может стать каждый, у кого есть хотя бы одна гривна долга, в том числе долг за нарушение ПДД или коммунальные услуги. Такой человек автоматически попадает в национальный реестр должников и у него частные исполнители могут заблокировать все без исключения счета и имущество. И если человек даже добровольно погасил долг, то он все равно будет должен частным исполнителям 10% от суммы долга. По ее убеждению, страдают от применения закона наиболее незащищенные украинцы, в частности пенсионеры, едва выживающие на минимальную пенсию. Кроме этого, он будет применяться к ВПО, уехавшим с оккупированных территорий и которым уже начисляли долги за коммунальные платежи за фактически утраченное имущество.

"Половина страны в тяжелой ситуации войны, у людей долги, а их еще лишат всего имущества и жилья. Такие законы принимает Верховная Рада. Я хочу вам сказать, что такие повестки дня и такие законопроекты формируются не в Верховной Раде, а за ее пределами, где нужно довести украинскую нацию до состояния полного коллапса и лишить человека всего, что у него есть… Как можно в цивилизованной стране блокировать имущество и право им распоряжаться, если у тебя долг? И вы бросаете по сути на уничтожение человека вместе со всем его имуществом, включая квартиру", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

По убеждению Юлии Тимошенко, опасной нормой является то, что частные исполнители даже не будут согласовывать с должником стоимость продаж его имущества.

"Вас люди выбрали не для того, чтобы вы людей уничтожали, а для того, чтобы вы их защищали. И если вы не способны защитить, то лучше не жмите кнопку бессмысленно, а составьте мандат и пойдите занимайтесь бизнесом или чем-то другим, но не делайте для людей такие сюрпризы… Каждый, кто проголосует за этот закон, за такую ​​репрессивную систему уничтожения каждого украинца будет точно известен людям. И потому прошу, не давайте ни одного голоса", – призвала Юлия Тимошенко коллег.