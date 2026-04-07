Юлія Тимошенко: Закон про цифровізацію виконавчих проваджень – злочин проти кожного українця

Фракція "Батьківщина" голосувала проти законопроєкту №14005 щодо спрощення цифровізації виконавчих проваджень, бо він є злочином проти кожного українця і відкриває можливість приватним виконавцям блокувати банківські рахунки та майно, а також позбавляти українців єдиного житла за мінімальні борги.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко просила колег не підтримувати законопроєкт, який чотири рази вже був провалений у сесійній залі і який монобільшість вперто "протягувала" в парламенті.

Вона пояснила, що жертвою цього законопроєкту може стати кожен, в кого є хоча б одна гривня боргу, зокрема борг за порушення правил дорожнього руху чи комунальні послуги. Така людина автоматично потрапляє в національний реєстр боржників, і в неї приватні виконавці можуть заблокувати всі без винятку рахунки та майно. І якщо людина навіть добровільно погасила борг, то вона все одно буде винна приватним виконавцям 10% від суми боргу. На її переконання, страждатимуть від застосування закону найбільш незахищені українці, зокрема пенсіонери, які ледве виживають на мінімальну пенсію. Крім цього, він буде застосовуватися до ВПО, які поїхали з окупованих територій і яким вже нараховували борги за комунальні платежі за фактично втрачене майно.

"Половина країни в тяжкій ситуації війни, у людей борги, а їх ще позбавлять всього майна і житла. Такі закони приймає Верховна Рада. Я хочу вам сказати, що такі порядки денні та такі законопроєкти формуються не в Верховній Раді, а за її межами, де потрібно довести українську націю до стану повного колапсу і позбавити людину всього, що в неї є… Як можна в цивілізованій країні блокувати майно і право їм розпоряджатися, якщо у тебе борг? І ви кидаєте по суті на знищення людину разом з усім її майном, включаючи квартиру", – наголосила лідерка "Батьківщини".

На переконання Юлії Тимошенко, небезпечною нормою є те, що приватні виконавці навіть не будуть узгоджувати з боржником вартість продажу його майна.

"Вас люди обрали не для того, щоб ви людей знищували, а для того, щоб ви їх захищали. І якщо ви не здатні захистити, то краще не тисніть кнопку безглуздо, а складіть мандат і підіть займайтеся бізнесом чи чимось іншим, але не робіть для людей такі сюрпризи… Кожен, хто проголосує за цей закон, за таку репресивну систему знищення кожного українця точно буде відомий людям. І тому прошу, не давайте жодного голосу", – закликала Юлія Тимошенко колег.