В украинских лесах появились странные красные "бокалы": ядовиты ли эти грибы (фото, видео)

Его называют "эльфовой чашей" и он растет только в чистых лесах

Первые грибы уже появились в Украине и удивили непросвещенных грибников. В частности, в Черкасской, Львовской, Киевской и Полтавской областях уже видели ярко-красные грибы странной формы, похожей на бокал. Это гриб Саркосцифа.

Саркосцифы, хоть и выглядят опасными, все же относятся к съедобным, рассказывает доцент кафедры агрономии, биологии и экологии Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого Виктория Осипенко. Их запекают, жарят и даже едят сырым, однако имеет очень низкое пищевое качество.

По словам ученой Саркосцифа, является индикатором чистоты, ведь не растет возле загрязненных промышленных зон и загруженых дорог.

Саркосцифа на земле — яркие детали/ Фото: НПП "Голосеевский"

Саркосцифа имеет бокаловидную чашечку диаметром от 2 до 6 сантиметров, иногда может дорастать до 10. Ножка при этом небольшая – до 3 см. В НПП "Голосеевский" отмечают – этот гриб не имеет ярко выраженного грибного запаха.

"В Парке этот интересный гриб можно увидеть на участках леса, где природная среда близка к природному состоянию. Именно в глубине лесного массива, в Голосеевском лесу, чаще всего мы наблюдаем его появление в компании с подснежником и другими первоцветами", — описывают в парке.

Саркосцифа — грибной "первоцвет" /Яворовский национальный природный парк

Живет гриб на гнилой древесине – ветках или пеньках. Размножается спорами. В народе Саркосцифу называют "эльфовая чаша" из-за характерной формой. Интересно, что гриб даже в тени остается ярким.

Пользователь Лесная Фея Полтавщины показала, как Саркосцифа распиливает свои споры. "Ее споры созревают в микроскопических мешочках — асках. Когда они созревают, аски выбрасывают споры в воздух. Иногда это происходит тысячами почти одновременно, образуя над грибом едва заметное облако", — пишет она.

Как рассказывают в Яворивском НПП, этот гриб полезен тем, что разлагает органические остатки, очищая лес. Уничтожить его можно чрезмерной уборкой мертвой древесины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харьковской области ученые обнаружили вид грибов, ранее почти не встречавшийся на территории Украины. Это грифола извитая.