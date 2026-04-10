В українських лісах з’явилися дивні червоні "келихи": чи отруйні ці гриби (фото, відео)

Його називають "ельфовою чашею" і він росте лише у чистих лісах

Перші гриби вже з'явились в Україні і здивували недосвічених грибників. Зокрема, на Черкащині, Львівщині, Київщині та Полтавщині вже бачили яскраво червоні гриби чудернацької форми, схожої на келих. Це гриб Саркосцифа.

Саркосцифи, хоч і виглядають небезпечними, все ж належать до їстівних, розповідає доцентка кафедри агрономії, біології та екології Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко. Їх запікають, смажать та навіть їдять сирим, проте він має дуже низьку харчову якість.

За словами науковиці Саркосцифа є індикатором чистоти, адже не росте біля забруднених промислових зон та навантажених доріг.

Саркосцифа на землі - яскраві деталі/ Фото: НПП "Голосіївський"

Саркосцифа має бокалоподібну чашечку діаметром від 2 до 6 сантиметрів, іноді може доростати до 10. Ніжка при цьому невелика — до 3 см. У НПП "Голосіївський" зауважують — цей гриб не має яскраво вираженого грибного запаху.

"В Парку цей цікавий гриб можна побачити на ділянках лісу, де природне середовище близьке до природного стану. Саме в глибині лісового масиву, в Голосіївському лісі, найчастіше ми спостерігаємо його появу в "компанії" з підсніжником та іншими первоцвітами", — описують в парку.

Саркосцифа - грибний "первоцвіт"/ Яворівський національний природний парк

Живе гриб на гнилій деревині — гілках чи пеньках. Розмножується спорами. В народі Саркосцифу називають "ельфова чаша" за характерну форму. Цікаво, що гриб навіть в тіні лишається яскравим.

Користувачка Лісова Фея Полтавщини показала, як Саркосцифа розпилює свої спори. "Її спори дозрівають у мікроскопічних мішечках — асках. Коли вони достигають, аски викидають спори в повітря. Іноді це відбувається тисячами майже одночасно, утворюючи над грибом ледь помітну хмарку", — пише вона.

Як розповідають в Яворівському НПП, цей гриб корисний тим, що розкладає органічні рештки, очищаючи ліс. Знищити його можна надмірним прибиранням мертвої деревини.

