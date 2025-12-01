В Тернопольской области нашли удивительный гриб. Без него леса утонули бы в мусоре (фото)

Этот гриб содержит биологически активные соединения

Хотя грибной сезон позади, в лесах Украины все еще можно встретить грибы. В Тернопольской области нашли красивый гриб-трутовик.

Что нужно знать:

В Тернопольской области заметили интересный гриб-трутовик

Он выглядит ярко, но не съедобен

Восточная медицина широко использует разноцветный траметес

Фото гриба траметес разноцветный (Trametes versicolor), найденный в Тернопольской области, опубликовал Telegram-канал "Мій Тернопіль". Это — один из самых распространенных и изученных грибов-трутовиков в мире.

Траметес разноцветный

Шляпка гриба имеет разноцветную окантовку

Траметес разноцветный имеет веерообразные бархатные шляпки. На них – яркие концентрические зоны разных цветов – от серого, коричневого и черного до синеватого, зеленого и пурпурного. Эти шляпки диаметром до 10 см часто срастаются, образуя многоярусные скопления.

Гриб смотрится очень эффектно

Этот гриб растет на отмершей древесине лиственных пород, преимущественно дуба и березы. Траметес играет немаловажную роль в лесной экосистеме, возвращая питательные вещества в почву. Траметес является чистильщиком, он разлагает мертвую древесину, возвращая питательные вещества в экосистему. Без него и других трутовиков леса просто утонули бы в собственном мусоре.

Этот гриб несъедобный, он имеет жесткую и кожистую мякоть. Однако траметес широко используется в восточной медицине, особенно в Китае и Японии.

По данным научных исследований, траметес содержит уникальные биологически активные соединения, в том числе мощные полисахариды. В его состав входят полисахарид-К (PSK) и полисахаропептид (PSP), известные своими иммуномодулирующими и противоопухолевыми свойствами.

