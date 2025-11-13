В Украине на деревьях растут "дьявольские копыта": что это за грибы и можно ли есть (фото, видео)

Этот гриб-паразит наносит вред по всей Европе

Немногие догадываются, что грибы можно найти не только на земле, но и на деревьях. Там появляются необычные, иногда редкие виды, пригодные для потребления, как вот трутовик серно-желтый, так и несъедобные — трутовик настоящий.

В сети есть видео, на которых этого гриба-паразита срезают прямо со стволов. Вот и свежими кадрами поделился Телеграм-канал "Днепр инфо". Так, один из местных жителей с ножом и пакетом "АТБ" в руках стоял на металлической лестнице и срезал тот же трутовик.

Трутовик растет на деревьях — видео

Трутовик настоящий – что это за гриб

Fomes fomentarius — сапрофитный гриб, который питается, разлагая мертвые растительные остатки и усваивая из них органические вещества, рассказали ранее в Департаменте парков и рекреации Днепровского городского совета.

Грибы, что в народе известны как "дьявольские копыта", очень распространены в Европе (включая Украину), которые растут преимущественно на лиственных деревьях. Обычно появляются на мертвой древесине и пнях, но способны поражать и ослабленные живые деревья. Вызывают белую гниль, из-за которой древесина становится хрупкой, растрескивается на пластины и в конце концов приводит к гибели старых или ослабленных деревьев.

Трутовик – это многолетний гриб, который растет с весны до поздней осени и встречается в течение всего года на деревьях – чаще на березах, тополях, дубах и осинах пишут специалисты

Плодовые тела гриба имеют форму сидячих шапок, довольно больших – шириной до 45 см и толщиной от 2 до 25 см, приросших боком. Снизу они плоские, а верхняя поверхность шапок может быть гладкой или бугристой, покрытой твердой коричнево-серой коркой с более светлым краем. Внутри ткань гриба желто-коричневая, сначала мягкая, а впоследствии жесткая, деревянистая, с легким фруктовым запахом. Гриб несъедобный.

Раньше мы рассказывали, как бороться с трутовиком в саду и что поможет спасти пострадавшее от гриба-паразита дерево.