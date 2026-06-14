Почему дети 80-90-х годов стали более самостоятельными: психологи назвали главную причину

Детство без смартфонов дало это преимущество

Психологи отмечают, что люди, родившиеся в 1980-1990-х годах, часто отличаются большей самостоятельностью и зрелостью по сравнению с младшим поколением.

По мнению экспертов из "radiomitrе", такая разница объясняется условиями, в которых проходило детство, а также тем, как именно дети проводили свое свободное время. Именно эти факторы, по их словам, оказывают существенное влияние на формирование поведения и развития личности.

Специалисты объясняют, что в тот период дети гораздо больше времени проводили на улице без постоянного присмотра взрослых. Такая свобода способствовала развитию инициативности, воображения и навыков самостоятельного принятия решений.

Психолог Мануэль Хименес отмечает, что свободная игра помогает формировать эмпатию, социальные навыки и способность разрешать конфликты. Именно через такие игры дети учились взаимодействовать, понимать эмоции других и адаптироваться к разным ситуациям.

Этот опыт становится редкостью для современных детей

Эксперты обращают внимание на сокращение времени, которое современные дети проводят на свежем воздухе. По статистике, большинство из них получают меньше физической активности, чем рекомендуется, что может повлиять на развитие моторики, социальных навыков и исследовательского поведения.

Современные дети не могут жить без телефона. Фото: irozhlas

Специалисты отмечают, что свободная игра остается важной частью развития. Она позволяет детям принимать решения, взаимодействовать с другими и развивать креативность, чего часто не хватает во взаимодействии с экранами.

По мнению экспертов, лучший вариант – сочетание современных технологий с живым общением и активными играми на улице. Это помогает гармонично развивать как эмоциональные, так и социальные навыки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что родившиеся в 1945-60-х годах имеют одно уникальное преимущество.