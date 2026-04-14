Летел из Санкт-Петербурга: над Киевом засекли загадочный борт, куда он летел (карта)

Денис Подставной
Пассажирский рейс. Фото Коллаж "Телеграфа"

Небо над нашей страной все еще закрыто

В небе над Украиной продолжают засекать загадочные маяки пассажирских самолетов. Очередной странный борт якобы пролетел прямо над столицей.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса airnavradar. Согласно им, днем 13 апреля в небе над Украиной был зафиксирован маяк пассажирского самолета, летевшего из российского Санкт-Петербурга. Якобы борт нарушил воздушное пространство нашей страны, пролетел ее насквозь, а затем благополучно завершил рейс.

Подробности полета:

Речь о пассажирском самолете Airbus A320-214 с бортовым номером RA-73195, который принадлежит российской авиакомпании "Россия" (входит в состав "Аэрофлота". 13 апреля данный борт выполнял рейс Санкт-Петербург — Стамбул, но в какой-то момент якобы сменил курс и нарушил воздушное пространство Украины. В частности, его маяк засекли над Киевом и Белой Церковью. Несмотря на странности, рейс завершился успешно в пункте назначения.

Самолет над Украиной
Самолет над Украиной

Что это могло быть

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь может идти о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

