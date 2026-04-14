Летів із Санкт-Петербурга: над Києвом засікли загадковий борт, куди він летів (карта)

Денис Подставной
Пасажирський рейс. Фото Колаж "Телеграфу"

Небо над нашою країною все ще закрите

У небі над Україною продовжують засікати загадкові маяки пасажирських літаків. Черговий дивний борт нібито пролетів над столицею.

Про це свідчать дані моніторингового сервісу Airnavradar. Згідно з ними, вдень 13 квітня в небі над Україною було зафіксовано маяк пасажирського літака, що летів із російського Санкт-Петербурга. Нібито борт порушив повітряний простір нашої країни, пролетів її наскрізь, а потім завершив рейс.

Подробиці польоту:

Йдеться про пасажирський літак Airbus A320-214 з бортовим номером RA-73195, який належить російській авіакомпанії "Росія" (входить до складу "Аерофлоту". 13 квітня цей борт виконував рейс Санкт-Петербург — Стамбул, але в якийсь момент нібито змінив курс та порушив повітряний простір України. Зокрема, його маяк засікли над Києвом та Білою Церквою. Незважаючи на дива, рейс завершився успішно в пункті призначення.

Літак над Україною
Що це могло бути

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку мова може йти про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів",пояснював він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дивний літак із Москви міг літати над 4 областями України.

