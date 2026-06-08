В киевском метро есть туалеты: видео оттуда напоминает фильм ужасов
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Девушка показала уборную на станции "Политехнический институт"
Украинка показала в сети, как выглядит одну из уборных в киевском метрополитене. Многие были удивлены, что в метро вообще есть туалеты.
Соответствующее видео девушка опубликовала в Тике Ток. По ее словам, в туалет она попала во время тревоги.
"Ну они хоть есть", — говорится в подписи к видео.
На ролике девушка показывает, что путь в туалет напоминает какую-то жуткую игру, ведь ты буквально бродишь по подземельям. Сами туалеты достаточно старые и имеют отдельные кабинки с фанерной дверью и замками. Хотя на видео автор не называет станцию, в комментариях она подчеркнула, что это туалеты на "Политехническом институте".
В комментариях пользователи были удивлены наличием туалетов в метро и тем, в каком они состоянии. Многие писали, что обычно туалетом позволяют пользоваться только во время тревоги. Украинцы писали:
- О, я однажды была в туалете на Лесной и Днепр.
- Такое есть.
- В метро есть туалеты?
- Я тоже там когда-то была, потому что у подружки мама в метро работает, там под платформой метро целая квартира с кабинетами, коридорами и туалетами.
- В метро есть туалеты?
Напомним, что в киевском метрополитене уже ответили, можно ли ставить палатки во время тревоги и какую площадь может занимать один человек в укрытии.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец уже показал палатки, которые в метро устроят всех и не будет ссор.