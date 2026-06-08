В киевском метро есть туалеты: видео оттуда напоминает фильм ужасов

Девушка показала уборную на станции "Политехнический институт"

Украинка показала в сети, как выглядит одну из уборных в киевском метрополитене. Многие были удивлены, что в метро вообще есть туалеты.

Соответствующее видео девушка опубликовала в Тике Ток. По ее словам, в туалет она попала во время тревоги.

"Ну они хоть есть", — говорится в подписи к видео.

На ролике девушка показывает, что путь в туалет напоминает какую-то жуткую игру, ведь ты буквально бродишь по подземельям. Сами туалеты достаточно старые и имеют отдельные кабинки с фанерной дверью и замками. Хотя на видео автор не называет станцию, в комментариях она подчеркнула, что это туалеты на "Политехническом институте".

Карта станций метро в Киеве

В комментариях пользователи были удивлены наличием туалетов в метро и тем, в каком они состоянии. Многие писали, что обычно туалетом позволяют пользоваться только во время тревоги. Украинцы писали:

О, я однажды была в туалете на Лесной и Днепр.

Такое есть.

В метро есть туалеты?

Я тоже там когда-то была, потому что у подружки мама в метро работает, там под платформой метро целая квартира с кабинетами, коридорами и туалетами.

В метро есть туалеты?

Напомним, что в киевском метрополитене уже ответили, можно ли ставить палатки во время тревоги и какую площадь может занимать один человек в укрытии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец уже показал палатки, которые в метро устроят всех и не будет ссор.