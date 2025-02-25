Проверьте себя и не только: как в Украине воспользоваться реестром должников
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В реестре есть не только должники по алиментам, но и предприятия, не платящие зарплату
Для контроля за должниками в Украине действует Единый реестр должников. Это официальная электронная база Министерства юстиции Украины, содержащая данные о лицах и предприятиях, имеющих невыполненные финансовые или имущественные обязательства по исполнительным производствам.
В Реестр вносят должников, в отношении которых открыто исполнительное производство. Это могут быть:
- Физические лица, не уплатившие алименты, кредиты, штрафы, коммунальные услуги или другие долги
- Юридические лица (компании, предприятия) с долгами по судебным решениям
- Лица, препятствующие свиданию с ребенком.
Как проверить информацию в реестре должников?
Данные из Реестра должников доступны онлайн на сайте Министерства юстиции Украины. Проверить себя или другое лицо можно с помощью ФИО, ИНН или регистрационного номера предприятия.
Как удалить информацию из реестра?
Чтобы удалить свое имя из Реестра должников, нужно:
- Погасить долг – полностью выплатить задолженность
- Получить подтверждение – исполнительная служба должна зафиксировать факт оплаты
- Дождаться обновления базы – после выполнения обязательств должника удаляют из Реестра.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что после смерти должника его долги не исчезают. Они достаются по наследству вместе с имуществом, однако следует знать несколько важных нюансов.