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Проверьте себя и не только: как в Украине воспользоваться реестром должников

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
В реестре отображаются должники, в отношении которых есть исполнительное производство Новость обновлена 25 февраля 2025, 09:46
В реестре отображаются должники, в отношении которых есть исполнительное производство. Фото Коллаж "Телеграфа"

В реестре есть не только должники по алиментам, но и предприятия, не платящие зарплату

Для контроля за должниками в Украине действует Единый реестр должников. Это официальная электронная база Министерства юстиции Украины, содержащая данные о лицах и предприятиях, имеющих невыполненные финансовые или имущественные обязательства по исполнительным производствам.

В Реестр вносят должников, в отношении которых открыто исполнительное производство. Это могут быть:

  • Физические лица, не уплатившие алименты, кредиты, штрафы, коммунальные услуги или другие долги
  • Юридические лица (компании, предприятия) с долгами по судебным решениям
  • Лица, препятствующие свиданию с ребенком.

Как проверить информацию в реестре должников?

Данные из Реестра должников доступны онлайн на сайте Министерства юстиции Украины. Проверить себя или другое лицо можно с помощью ФИО, ИНН или регистрационного номера предприятия.

Реестр должников поле ввода данных
Нужно либо ввести фамилию и имя, либо РНОКПН
Долги отсутствуют – запись из реестра должников
Если официальных долгов нет – записей не будет

Как удалить информацию из реестра?

Чтобы удалить свое имя из Реестра должников, нужно:

  1. Погасить долг – полностью выплатить задолженность
  2. Получить подтверждение – исполнительная служба должна зафиксировать факт оплаты
  3. Дождаться обновления базы – после выполнения обязательств должника удаляют из Реестра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после смерти должника его долги не исчезают. Они достаются по наследству вместе с имуществом, однако следует знать несколько важных нюансов.

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#Долги #Реестр должников