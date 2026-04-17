"Это еще лайт-версия": Дикий о возможной высылке украинских мужчин из ЕС

Во время Второй мировой ситуация была другой

Инициатива канцлера Германия Фридриха Мерца в отношении выехавших украинцев — это "лайт-версия" напоминания о конституционных обязанностях мужчин. Однако история знает более жесткие примеры вовлечения в войну.

Об этом "Телеграфу" рассказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор НАНЦ Евгений Дикий.

По словам Дикого, возвращение выехавших от мобилизации мужчин — это та помощь, которая будет выгодна Европе и очень быстрая. Она может лишить одного из важных аргументов противников поддержки Украины, в частности, европейских ультраправых.

Военный отметил, что не стоит путать гуманитарную защиту для детей, женщин и пожилых людей, и возможность укрыться для здоровых мужчин призывного возраста.

"Первое — неоценимая помощь, за которую мы все, даже те, кто этим не воспользовался, должны искренне благодарить Европу. Второе — "медвежья услуга", которая вредит и Украине, и проукраинским силам в ЕС", — акцентирует ветеран.

Он сравнивает эту ситуацию со Второй мировой, когда в сентябре 1939 года Великобритания и Франция, кроме поддержки Польши, привлекали польских граждан на своей территории в службу.

"По сравнению с этим инициатива канцлера Мерца — "лайт-версия": очень мягкое напоминание зарубежным украинцам об их конституционном долге", — говорит Дикий.

