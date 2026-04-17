"Це ще лайт-версія": Дикий про можливу висилку українських чоловіків з ЄС

Під час Другої світової ситуація була інша

Ініціатива канцлера Німеччина Фрідріха Мерца щодо українців, які виїхали, — це "лайт-версія" нагадування про конституційні обов'язки чоловіків. Однак історія знає більш суворі приклади залучення до війни.

Про це "Телеграфу" розповів ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор НАНЦ Євген Дикий.

За словами Дикого, повернення чоловіків, які виїхали від мобілізації — це та допомога, яка буде вигідна Європі та дуже швидка. Вона може позбавити одного з важливих аргументів противників підтримки України, зокрема європейських ультраправих.

Військовий зауважив, що не варто плутати гуманітарний захист для дітей, жінок та літніх людей, і можливість переховатись для здорових чоловіків призовного віку.

"Перше — неоціненна допомога, за яку ми всі, навіть ті, хто цим не скористався, маємо щиро дякувати Європі. Друге — "ведмежа послуга", яка шкодить і Україні, і проукраїнським силам в ЄС", — акцентує ветеран.

Він порівнює цю ситуацію з Другою світовою, коли у вересні 1939 року Британія та Франція, окрім підтримки Польщі, залучали польських громадян на своїй території до служби.

"Порівняно з цим ініціатива канцлера Мерца — "лайт-версія", дуже м'яке нагадування закордонним українцям про їхній конституційний обов'язок", — каже Дикий.

