"Страшная цифра": Либанова ответила, сколько людей потеряла Украина за время полномасштабной войны

Серьезное влияние на демографию имеют и нерожденные во время войны дети, отмечает эксперт

Потери Украины в результате войны составляют 10 миллионов человек. Собственно, это и есть "демографическая пропасть".

В эту страшную цифру входят необратимые потери, люди, уже никогда не вернувшиеся после эмиграции, а также дополнительная смертность, и нерожденные из-за войны дети. Об этом "РБК-Украина" рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птицы Элла Либанова.

Что нужно знать

Демографические изменения усиливают резкое падение рождаемости и массовая эмиграция

Пять миллионов украинцев остаются за границей

Снижение количества трудоспособных людей увеличивает расходы государства

По ее словам, к указанным факторам следует добавить еще влияние на возрастную структуру фактора нерожденных детей.

"Ибо если говорить о смертности — там все: и дети, и взрослые", — отметила Элла Либанова.

Однако, по ее мнению, как на будущее демографии повлияла война, можно будет точно понять только после ее окончания, когда в Украине проведут перепись населения.

Также демограф привела данные Евростата, чтобы понять ситуацию с миграцией из страны. Согласно им, в страны Европы эмигрировали примерно 4,3 млн украинцев. К тому же еще около 700 тысяч украинцев находятся в Британии, США, Канаде, Латинской Америке, Грузии и Молдове.

"То есть примерно 5 миллионов наших военных мигрантов за границей. Треть из них – это дети и подростки до 18 лет. И только 6% – возрастная категория от 65 лет", – пояснила она.

Итак, из-за миграции и нерождаемости существенно усилился процесс демографического старения, отметила директор Института демографии. И это приводит к изменению соотношения между работающими и теми, кто уже не может работать по возрасту.

"Дети на иждивении семьи, лица старшего возраста – на иждивении общества. Меньше людей трудоспособного возраста, меньшее предложение рабочей силы, меньше доходов в бюджет, соответственно, больше расходов бюджета", — заключила Элла Либанова.

