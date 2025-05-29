Война – не помеха. Число жителей Киева выросло: какое население столицы

Считали не только людей с местной регистрацией

Вопреки войне и массовым эвакуациям из прифронтовых регионов, численность жителей Киева существенно возросла. Если в 2014 году в столице проживало примерно 2,8 миллиона человек, то по состоянию на 2024 год уже около 3,7 миллиона.

Об этом в эфире программы "Киевское время" сообщила глава рады внутренне перемещенных лиц при КГГА Ольга Алтунина. По ее словам, учитывалось только количество жителей города.

Как пояснила эксперт, эти данные базируются не только на официальной регистрации.

"В 2024 году, по данным города Киева, полученным на основе анализа трафика мобильных операторов, мы также учли количество внутренне перемещенных лиц, прибывших в столицу. Сегодня численность населения Киева составляет 3,7 миллиона человек", — отметила Алтунина.

Напоминаем, что на начало мая 2025 года совокупная задолженность киевлян за потребленную электроэнергию достигла 1,2 млрд гривен. Это более чем на 220 миллионов гривен больше, чем в тот же период прошлого года.

Несмотря на рост задолженности, компания YASNO не планирует в ближайшее время массового отключения неплательщиков. Однако, если должнику пришло официальное предупреждение по почте и долг не будет погашен, то подачу электроэнергии могут прекратить.

Ранее "Телеграф" писал, что появилась информация, что летом киевлянам не стоит ждать горячую воду. Власти ответили на слухи о проблемах с водой в городе.