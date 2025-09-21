Краснокнижная змея ползла прямо посреди шоссе на Днепропетровщине: она может вырастать до 2 метров (видео)

На Запорожском шоссе в Днепропетровской области увидели полоза сарматского, который есть в Красной книге

Украинка нашла посреди дороги краснокнижную змею, которая может вырастать до 2 метров. Это событие произошло на Запорожском шоссе вблизи Днепра.

Как можно увидеть на видео пользователя Facebook, женщина взяла сумку, осторожно положила туда змею, чтобы не навредить ей, и впоследствии выпустила в степь — в естественную среду.

Что это за змея

Сарматский полоз — это редкий и охраняемый вид змей, занесенный в Красную книгу Украины. Он имеет стройное вытянутое тело длиной до 2 метров, обычно светло-бурого или оливкового окраса с темными пятнами. Эта змея обитает в степях, на склонах балок, в кустарниках и на каменистых территориях, где находит тайники.

Как выглядит сарматский полос

Питается полоз мелкими грызунами, ящерицами, иногда птенцами или яйцами птиц. Несмотря на свой размер, он абсолютно не представляет угрозы для человека, поскольку не ядовит. Напротив – сарматский полоз полезен, ведь регулирует численность мышевидных грызунов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жители Винницкой области увидели среди леса огромное дикое животное — зубра.