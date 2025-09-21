Краснокнижная змея ползла прямо посреди шоссе на Днепропетровщине: она может вырастать до 2 метров (видео)
На Запорожском шоссе в Днепропетровской области увидели полоза сарматского, который есть в Красной книге
Украинка нашла посреди дороги краснокнижную змею, которая может вырастать до 2 метров. Это событие произошло на Запорожском шоссе вблизи Днепра.
Как можно увидеть на видео пользователя Facebook, женщина взяла сумку, осторожно положила туда змею, чтобы не навредить ей, и впоследствии выпустила в степь — в естественную среду.
Что это за змея
Сарматский полоз — это редкий и охраняемый вид змей, занесенный в Красную книгу Украины. Он имеет стройное вытянутое тело длиной до 2 метров, обычно светло-бурого или оливкового окраса с темными пятнами. Эта змея обитает в степях, на склонах балок, в кустарниках и на каменистых территориях, где находит тайники.
Питается полоз мелкими грызунами, ящерицами, иногда птенцами или яйцами птиц. Несмотря на свой размер, он абсолютно не представляет угрозы для человека, поскольку не ядовит. Напротив – сарматский полоз полезен, ведь регулирует численность мышевидных грызунов.
