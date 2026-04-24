Лучше не спешить: почему эти овощи нельзя сажать в открытый грунт до середины мая

Анастасия Мокрик
Какая ошибка стоит урожая Новость обновлена 24 апреля 2026, 16:52
Какая ошибка стоит урожая. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть оптимальное время для этих культур

Одной из самых распространённых ошибок весной является слишком ранний посев овощей. Чтобы обезопасить свой урожай, лучше делать посевы ко второй половине мая и на это есть весомая причина.

Об этом "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Тарабарина в материале: "Эти ошибки сводят на нет весь труд: что нельзя делать на огороде весной".

Она называет огурцы, кабачки и тыкву самой распространенная ловушкой для нетерпеливых. Дело в том, что зачастую их спешат посадить первыми, поскольку они быстро дают всходы.

"Но одна заморозка, и с урожаем можно попрощаться. Оптимальное время для этих культур – вторая половина мая, не раньше", — отметила собеседница.

Что можно сеять в апреле
Тарабарина также добавила, что нельзя сеять и свеклу.

"Если мы слишком рано посеем, они все равно не будут расти. Семена будут лежать и преть, а если бросить семена тогда, когда земля уже прогрета, они сразу начнут прорастать. Поэтому лучше не спешить", — объяснила Наталья.

Наталья Тарабарина/Facebook-страница

Самая комфортная температура почвы для начала сева теплолюбивых растений (именно почвы, а не воздух!) – 15-16 градусов. При этом, отмечает фермер, даже 13 градусов – еще рано для начала работ на земле.

Почему нельзя сеять овощи рано
Почему нельзя сеять овощи рано. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

