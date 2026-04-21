Продавцы на рынке молчат об этом: как не выбросить деньги на рассаду томатов

Если придерживаться этого правила, то урожай будет большим

На украинских рынках появляется рассада томатов. Но из-за слабой корневой системы может оставить огородников без урожая.

Покупателям следует избегать высоких саженцев, поскольку скрытые дефекты корня приводят к полной остановке роста растения после высадки в почву. Об этом в интервью изданию "Телеграф" рассказала фермер Наталья Тарабарина.

Она подчеркнула, что на этапе, когда растение только посеяно, его главной задачей является развитие крепкого "фундамента" под землей, однако реальность на рынках зачастую иная.

"Если видели, на базарах часто продаются такие саженцы помидоров по 30 сантиметров, но при этом с крошечным корешком. С такого толку не будет, потому что когда его посадят, никакого развития растения не будет, пока будет нарастать корневая система", — предостерегает Наталья Тарабарина.

Секрет быстрого роста

Специалист советует обращать внимание не на высоту стебля, а на его потенциал под землей. По словам фермерки, если купить маленькую рассаду с хорошо развитой корневой системой, она начнет расти довольно быстро.

Такое растение не болеет после высадки и сразу включается в работу. В результате компактные саженцы с крепкими корнями за считанные недели опережают в развитии своих 30-сантиметровых "конкурентов", обеспечивая гораздо лучший и более быстрый результат на грядке. Таким образом, именно развитый корень является единственной гарантией того, что ваши деньги и усилия не будут потрачены впустую.

