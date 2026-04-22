Почему желтеет зеленый лук: этот лайфхак из Китая спасет ваш урожай
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот секретный ингредиент станет отличной подкормкой
Каждый дачник хоть раз сталкивался с досадной ситуацией: еще вчера сочные и ярко-зеленые перья зеленого лука внезапно начинают бледнеть и покрываться желтизной с самых кончиков. Многие сразу винят засуху или вредителей, однако в большинстве случаев растению просто не хватает "сил" для роста.
Существует эффективный способ вернуть грядкам насыщенный цвет с помощью того, что большинство из нас каждое утро выбрасывает в мусор. Поделилась советами китаянка Юн в своем блоге The Planting Key.
Почему пожелтел зеленый лук
Пожелтение кончиков лука (хлороз) чаще всего сигнализирует о дефиците азота. Лук — культура "прожорливая", и если почва истощена, он начинает забирать питательные вещества из старых листьев, чтобы поддержать рост новых. Также причинами могут быть неправильный полив (слишком холодная вода или пересыхание верхнего слоя почвы) и резкие перепады температуры.
Как спасти урожай
Юн предлагает эффективный лайфхак — используйте кофейную гущу. Это мягкий источник азота, который высвобождается постепенно, не обжигая нежные корни лука. Кроме того, она слегка подкисляет почву и улучшает ее структуру, удерживая влагу у неглубоких корней.
Что нужно делать
- Соберите остатки заваренного кофе и дайте им высохнуть, чтобы избежать появления плесени.
- Аккуратно распределите гущу вокруг луковиц, слегка разрыхлив землю.
- После внесения гущи полейте лук водой комнатной температуры.
Кстати, этот способ не только вернет перьям насыщенный зеленый цвет, но и отпугнет некоторых вредителей, например, луковую муху, которая не переносит резкий запах кофе.