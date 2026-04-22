Почему желтеет зеленый лук: этот лайфхак из Китая спасет ваш урожай

Этот секретный ингредиент станет отличной подкормкой

Каждый дачник хоть раз сталкивался с досадной ситуацией: еще вчера сочные и ярко-зеленые перья зеленого лука внезапно начинают бледнеть и покрываться желтизной с самых кончиков. Многие сразу винят засуху или вредителей, однако в большинстве случаев растению просто не хватает "сил" для роста.

Существует эффективный способ вернуть грядкам насыщенный цвет с помощью того, что большинство из нас каждое утро выбрасывает в мусор. Поделилась советами китаянка Юн в своем блоге The Planting Key.

Почему пожелтел зеленый лук

Пожелтение кончиков лука (хлороз) чаще всего сигнализирует о дефиците азота. Лук — культура "прожорливая", и если почва истощена, он начинает забирать питательные вещества из старых листьев, чтобы поддержать рост новых. Также причинами могут быть неправильный полив (слишком холодная вода или пересыхание верхнего слоя почвы) и резкие перепады температуры.

Как спасти урожай

Юн предлагает эффективный лайфхак — используйте кофейную гущу. Это мягкий источник азота, который высвобождается постепенно, не обжигая нежные корни лука. Кроме того, она слегка подкисляет почву и улучшает ее структуру, удерживая влагу у неглубоких корней.

Что нужно делать

Соберите остатки заваренного кофе и дайте им высохнуть, чтобы избежать появления плесени. Аккуратно распределите гущу вокруг луковиц, слегка разрыхлив землю. После внесения гущи полейте лук водой комнатной температуры.

Кстати, этот способ не только вернет перьям насыщенный зеленый цвет, но и отпугнет некоторых вредителей, например, луковую муху, которая не переносит резкий запах кофе.