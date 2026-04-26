Молоко из "АТБ" можно легко проверить дома: четыре простых способа
Молоко является одним из самых популярных товаров в корзине продуктов и многие предпочитают приобретать его в "АТБ" по выгодным ценам. Однако мало кто знает, что если вдруг качество молока вызвало подозрения, то продукт можно проверить дома и не только по упаковке и сроку годности.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, как провести несколько простых, но эффективных проверок даже без лабораторий — просто в домашних условиях.
Тест на воду и разбавление
Сперва необходимо налить немного молока с прозрачный стакан с водой. Далее смотрим — если капля быстро растворилась и "расплылась", тогда данный продукт может быть разбавленным. Обычно натуральное молоко опускается на дно и хорошо держит форму.
Тест №2 — капля на поверхности
Для этого нужно будет просто капнуть молоко на ровную поверхность. Если продукт качественный, тогда образуется плотная каплая, а если же нет — то она растекается мгновенно.
Проверка №3: нагрев
В этом способе проверки нужно будет закипятить молоко. Дело в том, что при нагревании оно должно закипать равномерно, без резкого отделения жидкости или образования странных хлопьев.
Тест на скисание
Если молоко оставить при комнатной температуре, постепенно оно должно начать скисать, а не становиться горьким или приобретать химический запах.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как проверить сливочное масло из "АТБ" в домашних условиях.