Молоко из "АТБ" можно легко проверить дома: четыре простых способа

Эти лайфхаки не займут много времени

Молоко является одним из самых популярных товаров в корзине продуктов и многие предпочитают приобретать его в "АТБ" по выгодным ценам. Однако мало кто знает, что если вдруг качество молока вызвало подозрения, то продукт можно проверить дома и не только по упаковке и сроку годности.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, как провести несколько простых, но эффективных проверок даже без лабораторий — просто в домашних условиях.

Тест на воду и разбавление

Сперва необходимо налить немного молока с прозрачный стакан с водой. Далее смотрим — если капля быстро растворилась и "расплылась", тогда данный продукт может быть разбавленным. Обычно натуральное молоко опускается на дно и хорошо держит форму.

Как проверить молоко. Фото: "Телеграф" / ИИ

Тест №2 — капля на поверхности

Для этого нужно будет просто капнуть молоко на ровную поверхность. Если продукт качественный, тогда образуется плотная каплая, а если же нет — то она растекается мгновенно.

Проверка №3: нагрев

В этом способе проверки нужно будет закипятить молоко. Дело в том, что при нагревании оно должно закипать равномерно, без резкого отделения жидкости или образования странных хлопьев.

Тест на скисание

Если молоко оставить при комнатной температуре, постепенно оно должно начать скисать, а не становиться горьким или приобретать химический запах.

