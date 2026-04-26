Молоко з "АТБ" можна легко перевірити вдома: чотири простих способи
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці лайфхаки не займуть багато часу
Молоко є одним із найпопулярніших товарів у кошику продуктів і багато хто воліє купувати його в "АТБ" за вигідними цінами. Однак мало хто знає, що якщо раптом якість молока викликала підозри, то продукт можна перевірити вдома і не лише по упаковці та терміну придатності.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як провести кілька простих, але ефективних перевірок навіть без лабораторій просто у домашніх умовах.
Тест на воду та розведення
Спершу необхідно налити трохи молока із прозорою склянкою з водою. Далі дивимося — якщо крапля швидко розчинилася і "розпливлася", тоді цей продукт може бути розбавленим. Зазвичай, натуральне молоко опускається на дно і добре тримає форму.
Тест №2 — крапля на поверхні
Для цього потрібно буде просто капнути молоко на рівну поверхню. Якщо продукт якісний, тоді утворюється щільна крапля, а якщо ні — вона розтікається миттєво.
Перевірка №3: нагрівання
У цьому способі перевірки потрібно закип’ятити молоко. Річ у тому, що при нагріванні воно повинно закипати рівномірно, без різкого відділення рідини або утворення дивних пластівців.
Тест на скисання
Якщо молоко залишити при кімнатній температурі, поступово воно має почати скисати, а не ставати гірким або набувати хімічного запаху.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як перевірити вершкове масло з "АТБ" у домашніх умовах.