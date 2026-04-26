Молоко з "АТБ" можна легко перевірити вдома: чотири простих способи

Ці лайфхаки не займуть багато часу

Молоко є одним із найпопулярніших товарів у кошику продуктів і багато хто воліє купувати його в "АТБ" за вигідними цінами. Однак мало хто знає, що якщо раптом якість молока викликала підозри, то продукт можна перевірити вдома і не лише по упаковці та терміну придатності.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як провести кілька простих, але ефективних перевірок навіть без лабораторій просто у домашніх умовах.

Тест на воду та розведення

Спершу необхідно налити трохи молока із прозорою склянкою з водою. Далі дивимося — якщо крапля швидко розчинилася і "розпливлася", тоді цей продукт може бути розбавленим. Зазвичай, натуральне молоко опускається на дно і добре тримає форму.

Як перевірити молоко. Фото: "Телеграф"/ШІ

Тест №2 — крапля на поверхні

Для цього потрібно буде просто капнути молоко на рівну поверхню. Якщо продукт якісний, тоді утворюється щільна крапля, а якщо ні — вона розтікається миттєво.

Перевірка №3: нагрівання

У цьому способі перевірки потрібно закип’ятити молоко. Річ у тому, що при нагріванні воно повинно закипати рівномірно, без різкого відділення рідини або утворення дивних пластівців.

Тест на скисання

Якщо молоко залишити при кімнатній температурі, поступово воно має почати скисати, а не ставати гірким або набувати хімічного запаху.

