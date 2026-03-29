Не покупайте вслепую: как быстро проверить свежесть куриного филе прямо у витрины

Свежесть мяса остается ключевым условием безопасного питания.

Особенно это касается куриного филе — продукта, быстро теряющего качество при малейших нарушениях условий хранения. В то же время эксперты предостерегают: полагаться только на привлекательный вид в супермаркете рискованно. Как определить свежесть куриного филе, рассказывает "Телеграф".

Яркое освещение и выкладка могут создавать обманчивое впечатление свежести. Поэтому покупателям советуют обращать внимание на ряд простых признаков, которые помогут оценить качество мяса еще до покупки.

Самый быстрый способ проверки – так называемый тест на упругость. Достаточно легко нажать на филе (даже через упаковку). У свежего мяса структура быстро восстанавливается и следует исчезает. Если поверхность остается деформированной, это может свидетельствовать о повторной заморозке или начале порчи.

Не менее показателен внешний вид. Качественное куриное филе имеет нежно-розовый цвет и выглядит слегка влажным. Излишний блеск, скользкая текстура или радужные оттенки могут быть сигналом опасных изменений.

Отдельное внимание следует обратить на жидкость в упаковке. Небольшое количество прозрачного или слегка розового сока считается нормой. В то же время мутная или густая жидкость – повод насторожиться: это может указывать на потерю свежести или дополнительную обработку продукта.

Еще один индикатор – жир и края куска. У свежего филе жир имеет светлый, беловатый или кремовый оттенок. Желтизна или серость свидетельствуют об ухудшении качества. Края при этом должны быть ровными, без подсохших или потемневших участков.

Специалисты также отмечают: обоняние остается одним из самых надежных способов проверки. Свежее куриное мясо практически не имеет запаха. Любые кисловатые или резкие нотки – сигнал отказаться от покупки.

Следование этим простым рекомендациям позволяет потребителям минимизировать риски и выбирать безопасные продукты даже в обычном супермаркете.