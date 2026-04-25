Заморозки до -5 накроют Украину. Как апрельская зима ударила по плодовым деревьям

Растения наиболее уязвимы в период цветения

В этом году заморозки и непогода уже нанесли ущерб плодовым деревьям. В частности, абрикосам и персикам, однако погода еще не стабилизировалась должным образом.

Об этом "Телеграфу" рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

По ее словам, заморозки еще не отпустили Украину, поэтому полностью оценить ущерб плодовым деревьям сложно. Но уже можно говорить о потере части урожая ранних косточковых – абрикоса, персика, алычи, возможно ягодных и винограда.

Снег в Украине в конце апреля 2026 года

То есть речь идет о растениях, которые уже зацвели. Именно в период цветения культуры особенно уязвимы к холодам, поэтому даже кратковременные заморозки могут нанести ущерб будущим плодам.

"Размер потерь зависит от климатических особенностей территории, на которой зафиксировано явление, конфигурации сада, поля, вида и сорта культуры и самое главное — стадии развития культуры, определяющей ее уязвимость, оценить ущерб можно после заморозков", — говорит эксперт.

Как отметил глава Ассоциации "Укрсадпром" Тарас Минко, в связи с промерзанием деревьев может быть дефицит и повышение цены на отдельные ягоды и фрукты.

По данным Укргидрометцентра, с 26 по 28 апреля Украину ожидает значительное ухудшение погоды. Так, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областей грозы, в отдельных районах град и шквал 15-20 м/с. На 26 апреля объявлен I уровень опасности, желтый.

"Ночью 27 и 28 апреля в воздухе заморозки 0-3° (II уровень опасности, оранжевый); на юге, 27 апреля и на юго-востоке страны на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

