Опасность подстерегает военных даже в посылках: "Новая Почта" объяснила, как себя обезопасить

Почтовый оператор по просьбе "Телеграфа" напомнил алгоритм действий военных и гражданских при отправке и получении посылок

В разгар полномасштабной войны враг прибегает к различным способам причинения вреда украинским воинам. Недавно прогремела история с заминированным скутером, который военные приобрели через сайт объявлений. А на днях стало известно об опасной посылке со взрывчаткой, которую, к счастью, вовремя обнаружили и обезвредили.

"Телеграф" узнал подробности и получил от почтовой компании советы, как военным и гражданским обезопасить себя от нежелательных сюрпризов.

Предупреждение об опасности, которую могут нести посылки, на днях опубликовала в Facebook столичный волонтер Наталья Комаренко. И добавила скрин рассылки среди военных с кратким описанием ситуации, произошедшей 22 июня, а также советами, как действовать в таких случаях. В тот день в отделение "Новой почты" обратился военнослужащий, который получил сообщение, что к нему направляется отправление из Харькова якобы от знакомого фронтовика. Подозрения, что груз может быть проблемным, впоследствии подтвердились, ведь в нем содержалась взрывчатка.

В пресс-службе компании "Новая почта", к которой "Телеграф" обратился, чтобы получить подтверждение или опровержение такого факта, сообщили следующее: "22 июня 2025 года в отделении "Новой почты" в Херсоне действительно обнаружили подозрительную посылку со взрывным устройством. Военный обратился к работникам, потому что получил сообщение об отправлении, которое не заказывал. При проверке выяснилось, что человек, указанный как отправитель, на самом деле ничего не присылал. Работники вызвали полицию, и специальные службы нашли и обезвредили взрывчатку. "Новая почта" сотрудничает со следствием".

Также почтовый оператор по просьбе нашего издания напомнил алгоритм действий военных и гражданских при отправке и получении посылок, чтобы избежать нарушений правил безопасности и не создать угрозу для отправителя, получателя, работников логистической сети, отделений и других лиц. Он является стандартным и выглядит так:

- перед отправкой следует проверить, что разрешено отправлять, а что нет;

- тщательно паковать содержимое, особенно если оно хрупкое или специфическое (например, бытовая химия или техника);

- добавить четкое описание отправления;

- установить истинную оценочную стоимость;

- при получении проверять целостность упаковки и сверить данные.

- если посылка выглядит подозрительно — например, ее не ожидали или не заказывали лично — стоит сообщить об этом оператору отделения и отказаться от посылки.

При этом и в случае возникновения подозрения со стороны работника "Новой почты" относительно опасности содержимого посылки, он имеет право обратиться в соответствующие службы для проверки и реагирования, — отметили в пресс-службе компании — В таком случае посылка изолируется, вызывается соответствующая служба, а отправление останавливается до выяснения обстоятельств.

А на прифронтовых территориях из соображений безопасности все посылки принимаются в открытом виде. И независимо от адресата при сомнениях относительно безопасности отправления работники почты также вызовут правоохранителей.

С учетом того, что военным часто направляют различные товары отдельные волонтеры, а также организации и благотворительные фонды в "Новой почте" напомнили, что для них действуют программы лояльности. При этом для таких постоянных помощников армии, а также родных военных действуют общие советы при отправке посылок:

- избегать уточнения военного характера содержимого (например, не указывать "для ВСУ");

- использовать общие формулировки вроде "одежда", "продукты", "вещи личного пользования";

- страховать дорогие вещи и не паковать их в прозрачную тару;

- придерживаться списка разрешенных товаров, не вкладывать пиротехнику, жидкости без маркировки, а также аккумуляторы без сертификатов;

- в случае регулярных отправлений — консультироваться с менеджерами отделений.

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