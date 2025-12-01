Теперь в почтомат дороже: как Новая почта изменила тарифы

Новые цены на доставку по городу и по Украине в декабре

Новая почта начинает декабрь с новыми тарифами. Среди обновленных тарифов популярна среди украинцев в почтоматы. Теперь за данную услугу нужно доплатить +10 грн.

Что нужно знать:

Изменена стоимость доставки документов, посылок и крупногабарита

В почтомат — дороже, чем раньше

Другие операторы пока без изменений

Если вы используете курьерскую доставку или у вас забирают посылки — за каждую + 50 грн. Какие сейчас цены на доставку Новой почты (поменявшиеся тарифы):

документы в фирменном конверте — 60 грн по городу и 70 грн по Украине вместо единого тарифа 65 грн,

доставка посылок по городу до 10 кг – 100 грн, до 30 кг – 160 грн,

доставка посылок по Украине до 10 кг – 120 грн, до 30 кг – 180 грн,

если грузы свыше 30 кг — перевезти между отделениями будет стоить на 1 грн/кг дороже, по городу это 6 грн/кг, по Украине от 10 до 12 грн/кг в зависимости от зоны доставки,

отправление свыше 120 см или без коробки – доплата 100 грн (+50 грн).

Цены популярных почтовых операторов в Украине.

Отметим, что другие почтовые операторы не заявляли об изменениях тарифов.

