Теперь в почтомат дороже: как Новая почта изменила тарифы
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Новые цены на доставку по городу и по Украине в декабре
Новая почта начинает декабрь с новыми тарифами. Среди обновленных тарифов популярна среди украинцев в почтоматы. Теперь за данную услугу нужно доплатить +10 грн.
Что нужно знать:
- Изменена стоимость доставки документов, посылок и крупногабарита
- В почтомат — дороже, чем раньше
- Другие операторы пока без изменений
Если вы используете курьерскую доставку или у вас забирают посылки — за каждую + 50 грн. Какие сейчас цены на доставку Новой почты (поменявшиеся тарифы):
- документы в фирменном конверте — 60 грн по городу и 70 грн по Украине вместо единого тарифа 65 грн,
- доставка посылок по городу до 10 кг – 100 грн, до 30 кг – 160 грн,
- доставка посылок по Украине до 10 кг – 120 грн, до 30 кг – 180 грн,
- если грузы свыше 30 кг — перевезти между отделениями будет стоить на 1 грн/кг дороже, по городу это 6 грн/кг, по Украине от 10 до 12 грн/кг в зависимости от зоны доставки,
- отправление свыше 120 см или без коробки – доплата 100 грн (+50 грн).
Больше об изменениях в последний месяц зимы по ссылке: Новые пенсии, тарифы и требования к бронированию: изменяющаяся с 1 декабря
Отметим, что другие почтовые операторы не заявляли об изменениях тарифов.
Ранее "Телеграф" напоминал, сколько дней осталось до Нового года. Уже появились первые елки, но они стоят немало.