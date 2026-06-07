Не уксус и не корица: есть натуральное средство, которое действительно помогает избавиться от муравьев

Им нужно обработать все швы и щели

Летом муравьи быстро заполоняют дома и сады, стоит только одному насекомому найти еду. В то же время многие средства борьбы с ними содержат нежелательную для людей и животных химию.

Как написали в "okdiario", существует естественная альтернатива — диатомитовая земля, изготавливаемая из окаменевших остатков диатомовых водорослей. Средство не содержит токсичных веществ, пестицидов или синтетических примесей, поэтому считается более безопасным для использования в обиходе.

Принцип действия диатомитовой земли достаточно прост. Микроскопические частицы повреждают защитный слой на поверхности тела муравья, из-за чего насекомое быстро теряет влагу и погибает. При этом муравьи переносят частицы порошка в гнездо, что помогает влиять на всю колонию.

Диатомитовая земля. Фото: aquavital

Для достижения наилучшего результата специалисты советуют наносить порошок в местах передвижения насекомых: у плинтусов, дверных и оконных проемов, в щелях и вблизи муравейников. Важно, чтобы средство оставалось сухим, ведь после намокания его эффективность значительно снижается.

При работе с диатомитовой землей рекомендуется использовать защитную маску, так как мелкая пыль может раздражать дыхательные пути. В помещениях порошок часто рассыпают под кухонной техникой, за холодильником и у мест хранения продуктов.

Купить диатомитовую землю можно в хозяйственных магазинах, садовых центрах или через интернет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как оградить дом от пчел.