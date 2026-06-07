Вместо мусорки — в дело: как старые кружки наводят порядок и делают дом уютнее
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Из них делают горшки, подсвечники, шкатулки и не только
Старые или треснувшие чашки не обязательно выбрасывать – им можно дать вторую жизнь. Эти полезные вещи помогут организовать пространство и украсить дом.
О простых лайфхаках написало издание "Los Andes 142". В материале собраны полезные идеи, которые легко применить в обиходе.
Среди них:
- Горшки для растений. Небольшие кружки прекрасно подходят для суккулентов и миницветов.
- Подсвечники. В них можно разместить свечи и создать уютную атмосферу.
- Органайзеры для мелочей. Идеальны для ручек, кистей, ножниц и других мелких вещей.
- Кормушки для птиц. На балконе или в саду можно использовать чашки для зерна или воды.
- Декоративные композиции. Несколько разных кружек легко превратить в стильный декор.
- Шкатулки для украшений. Удобно хранить кольца, серьги и браслеты.
Ранее "Телеграф" писал, что обычные пластиковые крышки могут быть не мусором, а полезной находкой для дома. С их помощью можно организовать пространство в квартире и навести порядок без лишних трат. Такие простые вещи часто получают вторую жизнь в виде удобных и практичных решений для быта.