Вместо мусорки — в дело: как старые кружки наводят порядок и делают дом уютнее

Из них делают горшки, подсвечники, шкатулки и не только

Старые или треснувшие чашки не обязательно выбрасывать – им можно дать вторую жизнь. Эти полезные вещи помогут организовать пространство и украсить дом.

О простых лайфхаках написало издание "Los Andes 142". В материале собраны полезные идеи, которые легко применить в обиходе.

Среди них:

Горшки для растений. Небольшие кружки прекрасно подходят для суккулентов и миницветов. Подсвечники. В них можно разместить свечи и создать уютную атмосферу. Органайзеры для мелочей. Идеальны для ручек, кистей, ножниц и других мелких вещей. Кормушки для птиц. На балконе или в саду можно использовать чашки для зерна или воды. Декоративные композиции. Несколько разных кружек легко превратить в стильный декор. Шкатулки для украшений. Удобно хранить кольца, серьги и браслеты.

Что сделать из старых чашек | Фото: сгенерированное ИИ

Ранее "Телеграф" писал, что обычные пластиковые крышки могут быть не мусором, а полезной находкой для дома. С их помощью можно организовать пространство в квартире и навести порядок без лишних трат. Такие простые вещи часто получают вторую жизнь в виде удобных и практичных решений для быта.