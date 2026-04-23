ПАСЕ поддержала Юлию Тимошенко

Страны-члены Парламентской ассамблеи Совета Европы в своей письменной декларации выразили обеспокоенность нарушениями по делу НАБУ против Юлии Тимошенко.

Речь идет прежде всего о проведении обысков в партийном офисе "Батькивщины" без определения суда.

"Вопреки практике Европейского суда по правам человека, ее не пригласили в суд во время постфактума легализации этой операции", – говорится в декларации.

Представители стран-членов ПАСЕ также возмущены сообщениями о возможном монтаже аудиозаписи и запретом для адвокатов Юлии Тимошенко доступа к нему.

"Это создает риск нарушения базового принципа уголовного производства – равенства сторон в соревновательном процессе. Это ставит под сомнение беспристрастность и законность всего расследования", – говорится в документе.

ПАСЕ настаивает на честном правосудии, поэтому призывает избегать каких-либо спекуляций и предоставить стороне защиты Юлии Тимошенко доступ к оригинальному аудиофайлу и возможность провести его независимую экспертизу.

"Мы и дальше будем следить за ходом этого дела", – резюмируют подписанты декларации.