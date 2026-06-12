Вероятно, это связано с их происхождением

Украинские имена часто имеют древнее происхождение и тесно связаны с историей Киевской Руси, культурными традициями и известными личностями, которые оказали влияние на развитие государственности и культуры.

Эти имена подчеркивают аутентичность украинской истории и национальной идентичности, что особенно остро воспринимается в России. Об этом подробнее написало издание "Телеграф".

Мужские имена с историческими корнями

Богдан означает "Богом дунный" и символизирует духовную силу украинцев;

означает "Богом дунный" и символизирует духовную силу украинцев; Святослав и Ярослав происходят из княжеских времен Киевской Руси и были распространены среди правителей, сыгравших значительную роль в истории региона. Их наследие особенно раздражает Россию;

и происходят из княжеских времен Киевской Руси и были распространены среди правителей, сыгравших значительную роль в истории региона. Их наследие особенно раздражает Россию; Имена Даниил и Роман связаны с историческими фигурами Галицко-Волынского княжества;

и связаны с историческими фигурами Галицко-Волынского княжества; Остап имеет древние греческие корни и получил распространение в украинской традиции, особенно на западе страны;

имеет древние греческие корни и получил распространение в украинской традиции, особенно на западе страны; Тарас ассоциируется с Тарасом Шевченко — символической фигурой украинской культуры;

ассоциируется с Тарасом Шевченко — символической фигурой украинской культуры; Максим ассоциируется с Максимом Железняком, предводителем Колиивщины;

ассоциируется с Максимом Железняком, предводителем Колиивщины; Агафий также относится к традиционным украинским именам с давним происхождением.

Женские украинские имена и их значение

Имя Соломия распространено в западных регионах Украины и имеет давнюю культурную традицию;

распространено в западных регионах Украины и имеет давнюю культурную традицию; Леся стало особенно известно благодаря Лесе Украинке, одной из самых выдающихся украинских писательниц;

стало особенно известно благодаря Лесе Украинке, одной из самых выдающихся украинских писательниц; Мирослава означает "мирная слава" и происходит из княжеских времен.

означает "мирная слава" и происходит из княжеских времен. Богдана является женской формой имени Богдан и сохраняет то же символическое значение.

является женской формой имени Богдан и сохраняет то же символическое значение. Василиса, Параска и Квитослава также принадлежат к традиционным украинским именам, которые имеют глубокие исторические и культурные корни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ласково на украинском обратиться к Наталье.