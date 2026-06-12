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Эти украинские имена "действуют на нервы" россиянам: среди них есть распространенные

Автор
Марина Бондаренко
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Возможно, в списке есть ваше имя Новость обновлена 12 июня 2026, 09:51
Возможно, в списке есть ваше имя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вероятно, это связано с их происхождением

Украинские имена часто имеют древнее происхождение и тесно связаны с историей Киевской Руси, культурными традициями и известными личностями, которые оказали влияние на развитие государственности и культуры.

Эти имена подчеркивают аутентичность украинской истории и национальной идентичности, что особенно остро воспринимается в России. Об этом подробнее написало издание "Телеграф".

Мужские имена с историческими корнями

  • Богдан означает "Богом дунный" и символизирует духовную силу украинцев;
  • Святослав и Ярослав происходят из княжеских времен Киевской Руси и были распространены среди правителей, сыгравших значительную роль в истории региона. Их наследие особенно раздражает Россию;
  • Имена Даниил и Роман связаны с историческими фигурами Галицко-Волынского княжества;
  • Остап имеет древние греческие корни и получил распространение в украинской традиции, особенно на западе страны;
  • Тарас ассоциируется с Тарасом Шевченко — символической фигурой украинской культуры;
  • Максим ассоциируется с Максимом Железняком, предводителем Колиивщины;
  • Агафий также относится к традиционным украинским именам с давним происхождением.

Женские украинские имена и их значение

  • Имя Соломия распространено в западных регионах Украины и имеет давнюю культурную традицию;
  • Леся стало особенно известно благодаря Лесе Украинке, одной из самых выдающихся украинских писательниц;
  • Мирослава означает "мирная слава" и происходит из княжеских времен.
  • Богдана является женской формой имени Богдан и сохраняет то же символическое значение.
  • Василиса, Параска и Квитослава также принадлежат к традиционным украинским именам, которые имеют глубокие исторические и культурные корни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ласково на украинском обратиться к Наталье.

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#Украинский язык #Имя #Имена