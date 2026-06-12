Эти украинские имена "действуют на нервы" россиянам: среди них есть распространенные
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Вероятно, это связано с их происхождением
Украинские имена часто имеют древнее происхождение и тесно связаны с историей Киевской Руси, культурными традициями и известными личностями, которые оказали влияние на развитие государственности и культуры.
Эти имена подчеркивают аутентичность украинской истории и национальной идентичности, что особенно остро воспринимается в России. Об этом подробнее написало издание "Телеграф".
Мужские имена с историческими корнями
- Богдан означает "Богом дунный" и символизирует духовную силу украинцев;
- Святослав и Ярослав происходят из княжеских времен Киевской Руси и были распространены среди правителей, сыгравших значительную роль в истории региона. Их наследие особенно раздражает Россию;
- Имена Даниил и Роман связаны с историческими фигурами Галицко-Волынского княжества;
- Остап имеет древние греческие корни и получил распространение в украинской традиции, особенно на западе страны;
- Тарас ассоциируется с Тарасом Шевченко — символической фигурой украинской культуры;
- Максим ассоциируется с Максимом Железняком, предводителем Колиивщины;
- Агафий также относится к традиционным украинским именам с давним происхождением.
Женские украинские имена и их значение
- Имя Соломия распространено в западных регионах Украины и имеет давнюю культурную традицию;
- Леся стало особенно известно благодаря Лесе Украинке, одной из самых выдающихся украинских писательниц;
- Мирослава означает "мирная слава" и происходит из княжеских времен.
- Богдана является женской формой имени Богдан и сохраняет то же символическое значение.
- Василиса, Параска и Квитослава также принадлежат к традиционным украинским именам, которые имеют глубокие исторические и культурные корни.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ласково на украинском обратиться к Наталье.