Не Николай и Наталья: какие имена имеют действительно украинские корни

Когда-то эти имена были распространены, но со временем почти исчезли.

Украинские имена сохраняют историю народа и его культурное наследие. Однако на протяжении веков многие аутентичные имена постепенно исходили из употребления из-за русификации, церковного влияния и навязывания других традиций. Поэтому сегодня старинные украинские имена можно встретить разве что в исторических источниках или семейных преданиях. "Телеграф" расскажет, как раньше называли детей на территории Украины.

Среди мужских имен одним из самых интересных примеров есть Божидарь или Божедарь. Оно означает "дар Божий" и считается древней славянской формой. Со временем его почти полностью вытеснило более распространенное имя Богдан, хотя оба имеют схожее значение.

Почти не встречается ныне и имя Огнеслав, которое переводится как "славящий огонь". Оно связано с дохристианскими верованиями славян и постепенно исчезло после распространения христианства и последующих процессов русификации. Также редким стало имя Златан, что означает "золотой".

Еще одним старинным именем является Ратибор – "воин борьбы". Они имеют глубокие исторические корни, но со временем почти вышли из употребления. В то же время, некоторые имена, например Любомир, хотя и стали значительно менее популярными, сейчас постепенно возвращаются к украинскому именослову.

Похожая ситуация сложилась и с женскими именами. К примеру, имя Весна, связанное с пробуждением природы, сегодня встречается крайне редко. Также почти исчезли Зореслава, что означает "слава звезды", и Лада — имя, связываемое с древнеславянской богиней любви и красоты.

К числу малоизвестных ныне имен относятся также Милослава и Орияна. Последнее переводят как "рассветная". Несмотря на богатую историю и красивое звучание, эти имена не выдержали конкуренции с более распространенными вариантами, активно закреплявшимися в быту в течение длительного времени.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о самых красивых именах для мальчиков, которыми следует назвать сына в 2026 году.