Не "Ігоре" и "Ігорович": как обращаться правильно за новым украинским правописанием

Обращаться к мужчинам с этим именем теперь нужно иначе

В 2024 году закончился переходный период на новые правила правописания в Украине — теперь все его нормы, даже самые противоречивые, стали обязательными. В частности, изменились правила спряжения такого распространенного в Украине имени как Игр.

Что нового для Игоря придумали в новом правописании, "Телеграф" расскажет подробнее

Имя "Игорь" широко распространено в Украине, по данным сервиса "Родни" его носит более 470 тысяч человек . Однако многих ставит в тупик вопрос о том, как правильно писать отчество от него, — Ігорович, Ігоревич, Ігорьович?

Имя Игр в Украине

Ранее правила украинского правописания говорили, что звательный падеж от имени Ігор — Ігоре, а отчество — Ігорович.

В 2024 году вступило в силу новое правописание, которое говорит, что теперь к Игорю правильно обращаться "Ігорю", а отчество следует писать как "Ігорьович".

"До м’якої групи належать іменники чоловічого роду з кінцевим м’яким приголосним основи: боє́ць, ве́летень, Василь…, а також і деякі чоловічі особові імена: І́гор — І́горя, Ла́зар — Ла́заря. Хоч слово Ігор, на відміну від Василь, у сучасному вигляді вже не має кінцевого ь, парадигма їх відмінювання лишається незмінною: Василя, Василю, Василеві, Василем, Ігоря, Ігорю, Ігореві, Ігорем. Саме за цією логікою за новим правописом маємо писати Васильович, Ігорьович, Лазарьович", — объясняют в сети.

Ранее "Телеграф" писал, почему слово "давай" не следует использовать в украинском языке.