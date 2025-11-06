Как сэкономить на билетах Укрзализныци: когда цена падает до минимума
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы массово переплачивают за билеты – рассказываем, когда цены самые низкие.
Цены на железнодорожные билеты в Украине меняются не случайно — они регулируются официально. Стоимость зависит не только от маршрута или класса вагона, но и от дня недели, сезона и типа поезда.
Телеграф разобрался в коэффициентах на пассажирские перевозки и в том, кто может воспользоваться скидками на билеты от Укрзализныци.
Сезонные коэффициенты: когда самое дешевое
В течение года Укрзализныця применяет к базовой цене билетов специальные коэффициенты. Они могут увеличивать или снижать конечную стоимость.
- Самые дорогие билеты — в новогодний период (с 25 по 31 декабря), когда применяется коэффициент 1,1.
- Самые дешевые билеты — в конце января (с 21 по 31 января), когда коэффициент составляет 0,85.
Выгоднее всего планировать путешествия в последнюю декаду января или в межсезонье (февраль-март, октябрь-ноябрь), когда спрос ниже.
День недели влияет на стоимость
Цена билета также зависит от того, в какой день недели вы отправляетесь в путь. Для большинства пассажирских поездов:
- вторник и среда – самые дешевые дни (коэффициент 0,9)
- пятница и воскресенье — самые дорогие (1,1)
- понедельник, четверг и суббота – стандартная цена (1,0).
Для поездов "Интерсити+" действуют другие правила:
- понедельник, вторник, среда — обычная цена (1,0)
- четверг и суббота — дешевле (0,9)
- пятница и воскресенье – дороже (1,1).
Кто может путешествовать дешевле или бесплатно
Укрзализныця предоставляет льготы многим категориям граждан. В зависимости от статуса пассажира скидка может составлять от 25% до 100%.
Дети:
- до 6 лет – бесплатно (без отдельного места);
- от 6 до 14 лет – -25% от стоимости.
Студенты:
- 50% скидка на проезд во 2-м и 3-м классах, действует на внутренние и международные рейсы.
Лица с инвалидностью:
- -50% с 1 октября по 15 мая;
- сопровождающее лицо также имеет право на льготу (для инвалидов I группы).
Военные, ветераны, семьи погибших:
- бесплатно 1 раз в год или 1 раз в два года (туда и обратно) ;
- или 50% скидка с октября по середину мая.
Герои, участники войны, жертвы нацистских преследований:
- бесплатный проезд в купе или вагоне СВ (1 раз в год или два года в зависимости от статуса).
Для получения льготы нужно иметь официальное удостоверение или справку, подтверждающую право на скидку.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае опоздания на поезд из-за тревоги доехать до места назначения все же можно. Вас могут по тому же билету отправить другим поездом в течение суток.