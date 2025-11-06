Как сэкономить на билетах Укрзализныци: когда цена падает до минимума

Украинцы массово переплачивают за билеты – рассказываем, когда цены самые низкие.

Цены на железнодорожные билеты в Украине меняются не случайно — они регулируются официально. Стоимость зависит не только от маршрута или класса вагона, но и от дня недели, сезона и типа поезда.

Телеграф разобрался в коэффициентах на пассажирские перевозки и в том, кто может воспользоваться скидками на билеты от Укрзализныци.

Сезонные коэффициенты: когда самое дешевое

В течение года Укрзализныця применяет к базовой цене билетов специальные коэффициенты. Они могут увеличивать или снижать конечную стоимость.

Самые дорогие билеты — в новогодний период (с 25 по 31 декабря ), когда применяется коэффициент 1,1 .

В какие дни года какой коэффициент применяется

Выгоднее всего планировать путешествия в последнюю декаду января или в межсезонье (февраль-март, октябрь-ноябрь), когда спрос ниже.

День недели влияет на стоимость

Цена билета также зависит от того, в какой день недели вы отправляетесь в путь. Для большинства пассажирских поездов:

вторник и среда – самые дешевые дни (коэффициент 0,9)

пятница и воскресенье — самые дорогие (1,1)

понедельник, четверг и суббота – стандартная цена (1,0).

Как меняется стоимость места в женском купе поезда "Харьков-Львов" из Киева в зависимости от дня недели

Для поездов "Интерсити+" действуют другие правила:

понедельник, вторник, среда — обычная цена (1,0)

четверг и суббота — дешевле (0,9)

пятница и воскресенье – дороже (1,1).

Зависимость цены билета со дня недели в поездах Интерсити+

Кто может путешествовать дешевле или бесплатно

Укрзализныця предоставляет льготы многим категориям граждан. В зависимости от статуса пассажира скидка может составлять от 25% до 100%.

Дети:

до 6 лет – бесплатно (без отдельного места);

– бесплатно (без отдельного места); от 6 до 14 лет – -25% от стоимости.

Студенты:

50% скидка на проезд во 2-м и 3-м классах, действует на внутренние и международные рейсы.

Лица с инвалидностью:

-50% с 1 октября по 15 мая;

с 1 октября по 15 мая; сопровождающее лицо также имеет право на льготу (для инвалидов I группы).

Военные, ветераны, семьи погибших:

бесплатно 1 раз в год или 1 раз в два года (туда и обратно) ;

; или 50% скидка с октября по середину мая.

Герои, участники войны, жертвы нацистских преследований:

бесплатный проезд в купе или вагоне СВ (1 раз в год или два года в зависимости от статуса).

Для получения льготы нужно иметь официальное удостоверение или справку, подтверждающую право на скидку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае опоздания на поезд из-за тревоги доехать до места назначения все же можно. Вас могут по тому же билету отправить другим поездом в течение суток.