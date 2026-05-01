Вступление в ЕС в 2027 реально, но… Бессмертный рассказал, что должна изменить Украина

Немало работы нужно проделать Киеву и Брюсселю

Вступление Украины в ЕС в 2027 году вполне может сопровождаться не только изменениями законов, но и Конституции. Так как она запрещает делегировать каким-то межгосударственным структурам полномочия суверенного украинского правительства.

Об этом "Телеграфу" рассказал политик и дипломат Роман Бессмертный.

По его словам, фактически дата вступления в 2027 году — это не украинская инициатива, ведь этот ускоренный путь стартовал с 28 пунктов двустороннего меморандума между Украиной и Россией, написанных в Москве и поданных от имени Дональда Трампа. Там впервые появилась эта позиция, что Украина может стать членом ЕС в ближайшие сроки.

"В 20 пунктах, которые писались при участии госсекретаря США Марко Рубио, этого пункта уже не было. Но за него схватились и начали об этом говорить. На тот момент уже существовал график открытия кластеров, решение вопросов вступления. И главы ЕС это задекларировали. А потом появляется эта позиция", — говорит Бессмертный.

Он добавляет, что в нынешней ситуации эта позиция носит тактический характер, потому что есть соответствующий порядок. И этот порядок следует соблюдать, ведь вступление Украины в ЕС — это меньшие обязательства Украины, чем Европейского Союза. И потому и Украина, и ЕС идут по этому пути и должны подготовиться, чтобы обе стороны выполнили эти обязательства.

Однако здесь возникает логический вопрос: какие вложения были сделаны ЕС в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию, когда они стали членами Европейского Союза. Ведь Украина – это примерно три Польши. Здесь Киеву и Брюсселю следует понимать, какие ресурсы нужны для вступления.

Во-вторых, по словам политика, с украинской стороны будет много работы: нужно внести изменения в законы. Этот процесс может быть затяжным, но Киеву некуда откладывать. Украине нужно идти по той дороге, чтобы быть уверенными, что вступление принесет преимущества и Киеву, и членам Европейского Союза.

"Более того, я убежден, что нам придется еще и менять Конституцию. Почему? Конституция запрещает делегирование каким-то межгосударственным структурам полномочий суверена украинского правительства. Это прямо записано в Конституции. Вступление в ЕС — это делегирование определенных полномочий евроинституциям, "европейскому правительству". А украинская Конституция этого не допускает. Если мы понимаем это, нужно подготовить еще и внесение изменений в Конституцию. А я об этом ни от кого из народных депутатов не слышал. Такое впечатление, что они не знают, что придется это делать, потому что на самом деле вступление без изменений означает представление в Конституционный Суд. Или кто-то, возможно, намеренно умалчивает и не говорит об этом. Вот такая ситуация сейчас", — говорит Бессмертный.

Резюмируя, он отметил, что 2027 должен пройти по программе открытия кластеров и работы над этими кластерами. В 2027 году можно закрыть эти кластеры. Но это уже будет зависеть от парламента, правительства, в конце концов, от ситуации на фронте и политической ситуации в государстве.

