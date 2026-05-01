Прошли самую сложную зиму: в Киеве открылась фотовыставка о работе нефтегазовиков

Отопительный сезон длился 151 день

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале открылась фотовыставка "Зима закончилась, огонь с нами до сих пор", посвященная 100-тысячному коллективу "Нефтегаза" и всем украинским газовикам, тепловикам и нефтяникам, благодаря которым удалось пройти отопительный сезон 2025-2026.

Как сообщил глава Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий во время открытия экспозиции, прошлый отопительный сезон стал самым сложным в истории страны на фоне системных атак на нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру.

"Мы прошли самую тяжелую зиму в истории Украины, но атаки не останавливаются. Только за первые четыре месяца 2026 года — 96 обстрелов наших объектов. По каждой такой цифре — повреждения, остановки и необходимость возобновлять. И именно поэтому подготовку к следующей зиме мы начали сразу после завершения этого отопительного сезона", — отметил Сергей Корецкий.

Отопительный сезон длился 151 день и сопровождался ударами по всем ключевым направлениям работы Группы "Нефтегаз" — от добычи и транспортировки газа и нефти до теплоэнергетики и сети АЗК "Укрнафта".

Фотовыставка "Зима закончилась, огонь с нами до сих пор"

В компании отметили, что с начала полномасштабного вторжения погибло 320 работников, из них 19 – в 2026 году.

"Это был масштабный проект, объединивший страну — от Покровска до Стрыя, от Херсона до Черниговщины. На каждом из этих объектов работают люди, которые ежедневно рискуют, чтобы система работала и каждый дом был с газом и теплом", — отметил автор работ, фотожурналист Сергей Коровайный.

Выставка продлится до 17 мая в помещении Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Напомним, за 151 день отопительного сезона вражеские войска совершили 129 атак на объекты "Нафтогаза". Россияне били по трубопроводам, добыче газа, подземным хранилищам, системам отопления.