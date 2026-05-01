Пройшли найскладнішу зиму: у Києві відкрилась фотовиставка про роботу нафтогазовиків

Опалювальний сезон тривав 151 день

У Києві на Центральному залізничному вокзалі відкрилася фотовиставка "Зима закінчилась, вогонь з нами досі", присвячена 100-тисячному колективу "Нафтогазу" та всім українським газовикам, тепловикам та нафтовикам, завдяки яким вдалося пройти опалювальний сезон 2025–2026.

Як повідомив очільник Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький під час відкриття експозиції, минулий опалювальний сезон став найскладнішим в історії країни на тлі системних атак на нафтогазову та енергетичну інфраструктуру.

"Ми пройшли найважчу зиму в історії України, але атаки не зупиняються. Лише за перші чотири місяці 2026 року — 96 обстрілів наших об’єктів. За кожною такою цифрою — пошкодження, зупинки і необхідність відновлювати. І саме тому підготовку до наступної зими ми розпочали одразу після завершення цього опалювального сезону", — зазначив Сергій Корецький.

Сергій Корецький

Опалювальний сезон тривав 151 день і супроводжувався ударами по всіх ключових напрямах роботи Групи "Нафтогаз" — від видобутку та транспортування газу та нафти до теплоенергетики та мережі АЗК "Укрнафта".

Фотовиставка "Зима закінчилась, вогонь з нами досі"

У компанії зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення загинули 320 працівників, з них 19 — у 2026 році.

"Це був масштабний проєкт, який об’єднав країну — від Покровська до Стрия, від Херсона до Чернігівщини. На кожному з цих об’єктів працюють люди, які щодня ризикують, щоб система працювала та кожна домівка була з газом та теплом", — зазначив автор робіт, фотожурналіст Сергій Коровайний.

Виставка триватиме до 17 травня у приміщенні Центрального залізничного вокзалу Києва.

Нагадаємо, за 151 день опалювального сезону ворожі війська здійснили 129 атак на об'єкти "Нафтогазу". Росіяни били по трубопроводах, видобутку газу, підземних сховищах, системах опалення.