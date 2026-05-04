Россия атаковала ракетами Мерефу на Харьковщине: чем этот город важен (карта, фото и видео)

Татьяна Крутякова
Последствия атаки в Харьковской области Новость обновлена 04 мая 2026, 11:46
Последствия атаки в Харьковской области. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть повреждения домов и магазинов

Россия утром 4 мая атаковала Мерефу в Харьковской области. Над городом поднялся дым, известно, что есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, количество погибших во время российской атаки по Мерефе возросло до четырех человек. По состоянию на 11:15 известно о 16 пострадавших.

"Погибли 50- и 63-летние мужчины и 41- и 52-летние женщины", — говорится в сообщении.

Дым после взрыва в Мерефе. Фото: местные каналы

В результате атаки есть повреждения частных и многоквартирных домов, 4 магазинов, СТО. На месте уже работают все необходимые службы. По данным мониторов, город атаковали ракетами.

Почему Россия бьет по Мерефе

Мерефа – это важный промышленный и индустриальный город. Она имеет на своей территории не только предприятия, но и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Его россияне атаковали "шахедами" 8 апреля 2026 года. Тогда в результате обстрела никто не пострадал, однако это была, по меньшей мере, пятая атака россиян на предприятие с начала полномасштабного вторжения.

Какие еще стратегические объекты есть в Мерефе:

  • Железнодорожный узел – большая узловая станция, через которую проходят важные железнодорожные пути.
  • Промышленные предприятия — стекольный завод, кирпичный завод и завод железобетонных конструкций, однако некоторые из них брошены или не функционируют.
  • Электроподстанции и коммунальные предприятия, критическая инфраструктура – город имеет население в 25 тысяч человек, для проживания которого работает немало структур и зданий.

Кроме того, расстояние от Мерефы до Харькова составляет более 17 км, а до границы с Россией более 55 км. Это также влияет на частоту обстрелов и атак.

Расстояние от Мерефы до Харькова на карте
Расстояние от Мерефы до России на карте
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на воскресенье, 3 мая, и накануне вечером Россия запустила по Украине ракеты, дроны и КАБы. Взрывы раздались в Запорожской, Одесской и Сумской областях.

