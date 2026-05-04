Росія атакувала ракетами Мерефу на Харківщині: чим це місто важливе (карта, фото і відео)

Є пошкодження будинків та магазинів

Росія зранку 4 травня атакувала Мерефу на Харківщині. Над містом здійнявся дим, відомо, що є загиблі та постраждалі.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, кількість загиблих під час російської атаки по Мерефі зросла до чотирьох людей. Станом на 11:15 відомо про 16 постраждалих.

"Загинули 50- і 63-річні чоловіки та 41- і 52-річні жінки", — йдеться у повідомленні.

Дим після вибуху в Мерефі. Фото: місцеві канали

Внаслідок атаки є пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, 4 магазинів, СТО. На місці вже працюють усі потрібні служби. За даними моніторів, місто атакували ракетами.

Чому Росія б'є по Мерефі

Мерефа — це важливе промислове та індустріальне місто. Воно має на своїй території не тільки підприємства, а й нафтопереробний завод (НПЗ). Його росіяни атакували "шахедами" 8 квітня 2026 року. Тоді внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, проте це була щонайменше п'ята атака росіян на підприємство з початку повномасштабного вторгнення.

Які ще стратегічні об'єкти має Мерефа:

Залізничний вузол — велика вузлова станція, через яку проходять важливі залізничні шляхи.

Промислові підприємства — скляний завод, цегельний завод та завод залізобетонних конструкцій, однак деякі з них покинуті або не функціонують.

Електропідстанції та комунальні підприємства, критична інфраструктура — місто має населення в 25 тисяч людей, для проживання якого працює чимало структур та будівель.

Окрім того, відстань від Мерефи до Харкова складає понад 17 км, а до кордону з Росією 55 км. Це також впливає на частоту обстрілів та атак.

